Tribunal de Pau : l'honneur de l'aumônier de la prison

L’ancien aumônier de la prison de Pau a comparu ce jeudi pour avoir agressé sexuellement trois détenues femmes en 2015, dans la maison d’arrêt. Le tribunal rendra son jugement le 11 mars. Le parquet a demandé la peine de 10 mois de prison avec sursis à l'encontre de cet homme de 73 ans. L’avocat de l’aumônier a plaidé la relaxe de son client.

La parole du diacre contre celle des détenues

Lors de cette audience, il a été autant question de la moralité des victimes que de celle du mis en cause. L’aumônier a nié, comme il le fait depuis le début : _"je conteste la totalité des faits qui me sont reprochés"_. A l’entendre ces trois femmes ont tout inventé. "Ca fait cinq ans et demi que je me demande pourquoi". A l’audience une surveillante et le directeur adjoint de la prison sont venus dire tout le bien qu’il pense de lui : "j’ai une totale confiance en cet homme!"

Et puis il y a ce que racontent ces trois femmes. Ces femmes dont on doute compte tenu de ce qui les a amenées derrière les barreaux : "nous ne sommes pas dans un pensionnat de jeunes filles" plaide l’avocat de l’aumônier, Maître Jean-Michel Pardo. Elles ont raconté des tentatives de baisers volés. Des frottement et des mains sur les fesses et les seins par-dessus les vêtements. « Je n’ai pas dit non. Je ne l’ai pas repoussé. J’étais sidérée » raconte la seule victime présente à l’audience.

10 mois de prison avec sursis demandés

La procureure à l'audience, Béatrice Bioux croit la parole de ces trois femmes. Elle a demandé au tribunal de reconnaitre le diacre coupable et de le condamner à une longue peine de prison avec sursis : "la question n'est pas de savoir s'il a le profil d'un agresseur sexuel. Le sujet n'est pas sa moralité. S'il est prévenu devant un tribunal c'est parce qu'un juge d'instruction a signé une ordonnance de renvoi pour trois agressions sexuelles." C’est L’aumônier qui a eu le dernier mot : "A ces trois dames je leur souhaite bonne route et qu’elles soient bien dans leurs têtes. Mais je le répète. Je n’ai rien fait de ce qui m’est reproché." L'audience a commencé et s'est terminée par les mêmes mots.

Décision le 11 mars.