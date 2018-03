Asasp-Arros, France

Adrian 36 ans, ressortissant de sa majesté, a été condamné pour avoir agressé deux hommes dont Pierre Moulia, le curé de la vallée d'Aspe. C'était le 3 novembre dernier à Asasp Arros, sur la nationale 134. L'anglais n'a pas accepté d'avoir été exclu du monastère de Sarrance où il avait été accueilli.

A son procès le jeune anglais présente bien. Il est poli et souriant. Ce n'est pas une armoire à glace, loin s'en faut. "C'est un itinérant idéologique". L'expression est du procureur. Il a croisé Nicolas dans un aéroport en Angleterer. Adrian s’apprêtait à partir pour la Suède. Il a été attiré par cette expérience au monastère de Sarrance. Mais ça ne s'est pas bien passé, sans que le tribunal ne sache pourquoi. Il a été décidé de l'exclure. Il n'a pas apprécié. Il a d'abord fait un sitting devant le monastère pendant un jour et une nuit. Avant d'accepter d’être conduit à la gare. Le frère Moulia conduit. Nicolas est passager. Et Adrian qui soudainement se met à serrer le cou de Nicolas, et à le frapper. La voiture s’arrête et une fois sur la route, il menace le religieux et son ami, avec un couteau qu'il a volé dans les cuisines du monastère. L'anglais a perdu son flegme. Les gendarmes vont l’arrêter les pieds dans l'eau alors qu'il remonte le gave en marchant.

Le père Moulia et Nicolas l'autre victime ont décidé de ne pas porter plainte. L'anglais irascible a été condamné à 2 mois de prison avec sursis.