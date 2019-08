Tribunal de Pau : la comptable "modèle" jugée pour escroquerie

Orthez, France

Le tribunal correctionnel de Pau a fait le procès d'une employée modèle ce jeudi. Une comptable, retraitée aujourd'hui, jugée pour avoir escroqué l'étude notariale où elle fait toute sa carrière à Orthez. L'enquête de la police judiciaire a porté sur plus de 180 000 euros en tout. Mais avec la prescription, elle ne répond "que" de détournements depuis 2012 et jusqu'à 2014, la date de son départ à la retraite.

"Rien à voir avec Kerviel"

Elle n'a pas le profil de l'escroc de haut vol. Une madame tout le monde penaude qui explique qu'elle n'a jamais compté ce qu'elle a volé. Elle est incapable d'expliquer par quels jeux d'écritures subtils elle a pu faire disparaître entre 30 et 50 000 euros chaque année. Elle a endormi tout le monde : l'expert comptable qui vérifie les comptes chaque trimestre et la chambre des notaires qui elle aussi valide les bilans. La prévenu n'a pourtant pas l'air d'une magicienne. "Elle n'a rien de Kerviel" explique son avocat Me Thierry Sagardoytho dans sa plaidoirie, et la petite étude familiale n'a rien de la Société Générale.

Un préjudice financier et moral

Sur le banc des victimes il y a le patron, avec sa fille qui lui a succédé depuis. Ce patron qui l'a embauché, qui a augmenté son temps de travail et son salaire. "C'était un bon patron" dit encore la comptable à la barre. "Sa fille, c'était comme ma fille" ajoute-t-elle en pleurs. La fille elle se retient. Le notaire avait totalement confiance. Il y avait de l'affection dans cette étude. Il raconte que pour son départ à la retraite, l'étude lui a offert un séjour en thalassothérapie.

Un veuvage difficile et l'ombre des casinos

Si elle a trahi, c'est parce que son mari artisan est mort. À l'audience elle raconte qu'elle a dû assumer la charge d'une entreprise mal en point. Elle s'est retrouvée criblée de dettes. Sa mère aussi est devenue veuve et elle n'a pas voulu vendre la maison familiale. Elle s'est enfoncé traite après traire, mois après mois, harcelée par les banques. Le président lui demande alors d'expliquer pourquoi elle fréquente assidûment tous les casinos du grands Sud-Ouest. Elle minimise et explique qu'elle ne joue "que" 300 euros pas mois. Elle assure que le jeu n'est pas le mobile. La police des jeux confirme.

Le procureur a demandé une peine de 18 mois de prison avec sursis et la confiscation de sa maison. Le tribunal rendra son jugement le 26 septembre.