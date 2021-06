Tribunal de Pau : la condamnation d'un "coiffeur en bâtiment"

Six mois de prison avec sursis pour le patron d'un salon de coiffure de Pau. Cet homme de 57 ans a été condamné pour diverses infractions liées à la gestion de son salon, rue Carnot entre 2015 et 2020, jusqu'à un contrôle de l'inspection du travail. Un contrôle qui a révélé du travail au noir. Plus original, les salariés n'étaient pas tous des coiffeurs diplômés. Ce lundi à l'audience les explications de ce patron se sont révélées insuffisantes.

Ils ne trouvaient plus de travail dans le bâtiment

Quand le président lui demande pourquoi il emploie des coiffeurs sans qualification, il répond que c'est parce qu'ils ne trouvent plus de boulot dans le bâtiment. Il répond à coté des questions le plus souvent. La plupart de ses employés n'ont pas de diplôme. Pas même lui, dont le seul métier est celui d'imprimeur. Devant ses juges, il n'hésite pas à dire qu'à Pau, la plupart des coiffeurs n'ont pas de qualification.

Travail dissimulé et mal logement

On l'a compris, notre homme n'est pas très paperasse. Au moins six de ses employés sont mal déclarés, payés en liquide à la fin de la journée. Les salariés touchent le moitié de leur recette. Et puis il y a ce coiffeur, hébergé sur place, dans une chambre de quatre mètres carrés et demi dont les murs sont moisis, avec des fils électriques dénudés. Dans ce "logement de fonction", il n'y a pas de fenêtre et pas de douche. Les toilettes, celles du salon, sont sales, avec un lavabo pour tout point d'eau, et un réchaud crasseux dans un couloir. Le jeune homme est un étranger sans droit de travailler sur le sol français. La peine est assortie d'une interdiction de gérer une entreprise de 5 ans et 1000 euros d'amende. Précision importante : le salon est fermé aujourd'hui, par décision de justice.