Tribunal de Pau : la jalousie jusqu'à la prison

Raphaël a été condamné à 20 mois de prison ferme ce jeudi par le tribunal judiciaire de Pau. Ivre de jalousie et d'alcool il a agressé son ex et des amis à elle à Casteide-Candau en mai dernier.

Le tribunal judiciaire de Pau a prononcé une peine de 20 mois de prison ferme à l'encontre d'un homme de 42 ans. Raphael a été condamné principalement pour des faits de violences et de menaces sur son ex compagne. C’était dans la nuit du premier au 2 mai dernier à Casteide Candau près d’Arthez de Béarn.

Ivre de jalousie, mais pas que

Ce soir-là il a bu énormément. Il est à 1gr80. Il est resté trois heures devant chez elle à Casteide Candau à l’épier. Elle est avec un homme. Il va l’appeler 21 fois et envoie des SMS aussi dans lesquels il menace de mort cet homme. Et puis les lumières du logement s’éteignent. Il imagine qu’il va dormir là. Il décide de grimper sur le toit pour tenter de les observer à travers le Vélux. Et puis il y a ce déchaînement de rage : il frappe la porte et le volet roulant avec un bâton. Il dégrade deux voitures garées devant, avant de lever le siège. Mais il perd le contrôle de sa voiture (aussi). Il sort de la route à Arthez de Béarn près du cimetière.

Jaloux récidiviste

Son avocate a parlé de jalousie massive. Elle est quasiment maladive. Déjà quand ils étaient ensemble, il espionnait son portable, lui faisait refuser des emplois parce que trop éloignés. Ils ont fait connaissance en faisant le castrage du maïs ensemble. Il a déjà été condamné à de la prison avec sursis pour des violences conjugales sur elle. Ce qui lui vaut d'ailleurs l'ajout de deux mois fermes à la peine prononcée ce jeudi. Mais on sent encore que le malentendu entre eux n'est pas complètement levé, surtout de son coté. Elle l’appelle son ex. Lui il continue de dire "ma compagne". Raphaël a été écroué après l’audience.