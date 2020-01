Tribunal de Pau : la jeune conductrice regardait une vidéo en roulant

L'accident a coûté la vie à une vieille dame de 91 ans. L'enquête a pu établir que son téléphone diffusait l'épisode d'une série quand la jeune femme a perdu le contrôle et percuté la voiture qui arrivait en face.

Bielle, France

LCT PAP Procès accident Une jeune ossaloise de 21 ans, devant le tribunal correctionnel de Pau cet apres midi... Elle est considérée comme responsable d'un accident mortel ce été. Le 2 aout 2019, vers 18H30, elle a percuté une voiture qui arrivait en face sur la ligne droite de Bielle... L'accident a couté la vie a la passagere de cet autre voiture, une dame agée de 91 ans. La jeune femme a perdu le controle alors qu'elle était en train de regarder une vidéo sur son téléphone portable Daniel Corsand Audience a 13H45... Une audience qui pourrait etre perturbée par le mouvement de greve des avocats... script Son I Phone 6s etait sur son support accroché a l'aération du tableau de bord de sa Clio... Elle est jeune conductrice. Elle avait lancé les épisode 5 et 6 de la série Grey's Anatomy... C'est ce que l'enquete de gendarmerie a pu établir... Elle a réconnu tout ca, mais elle affirme qu'elle ne regardait pas l'écran... Qu'elle se contentait d'écouter les dialogues... Elle n'explique pas pourquoi, dans la ligne droite a Bielle en allant vers Laruns elle s'est déportée vers la voie de gauche... faisant face a la Picasso de Martial, qui rentrait d'une promenade avec sa mere... Martial se souvient que sa mere a dit a 3 reprise... C'est pas possible... Il a alors décidé lui de rouler a gauche pour éviter la voiture qui venait en face... Mais celle ci s'est rabattu... Le choc a été tres violent... La vielle dame est gravement blessée... Elle a été transporté par hélicoptere a l'hopital de Pau. Elle est morte moins de 6 heures plus tard...