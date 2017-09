Tribunal de Pau : le détenu et les livreuses de résine de cannabis

Aurélie 22 ans, Jessica 24 et Cyril 21 ans comparaissaient devant le tribunal de correctionnel de Pau ce jeudi. En mai les filles ont fait passer 200 grammes de résine de cannabis au jeune garçon incarcéré à Pau.

Le 17 mai dernier, Cyril s'est fait prendre à la sortie du parloir, avec 200 grammes de résine de cannabis sur lui. Sa copine Aurélie venait de lui faire passer. C'est Jessica qui s'était procurée la drogue. Ils ont reconnu les faits devant les juges, mais ils n'ont pas tout dit. Ils ont expliqué avoir agi pour obéir à un commanditaire à l'intérieur de la prison. Ni les enquêteurs ni les magistrats ne sont parvenus à les convaincre de lâcher un ou des noms.

La peur des représailles

Leur peur est presque palpable à l'audience. Cyril raconte les pressions qu'il a subit pour faire rentrer cette drogue par l'intermédiaire d'Aurélie sa copine. Discrètement, pendant la promenade, avec un portable, il la prévient : "ils connaissent ton adresse". Aurélie ne veut pas au début. Mais il la menace de la quitter si elle ne s'exécute pas. Alors elle entre en contact avec Jessica. Le jour du parloir, elles ont rendez vous devant les toilettes publiques face à la prison rue Viard.

"Viens avec des vêtement amples. Cache les barrettes dans ta culotte"

Aurélie suit les conseils de Jessica et s'execute. Dans le parloir, elle passe la drogue à Cyril. Il la cache dans les semelles de ses chaussures. Mais c'est lui qui est fouillé avant de retourner en cellule. Ces fouilles ne sont pas systématiques. Le couple n'a pas eu de chance. Il a joué et il a perdu. C'est un peu le message du vice-procureur Bernard Lambert qui explique à Cyril presque désolé : "Vous vous faites exploiter. Vous allez assumer le prix de votre silence". Parce que ni Cyril, ni Jessica, et ni Aurélie ne veulent en dire plus sur le commanditaire. Comme l'a dit dans sa plaidoirie, Maître Loréa Chipi, l'avocate de Jessica : "la loi de la maison d’arrêt est bien plus dure que celle qui s'applique ici".

Cyril est condamné à 6 mois de prison ferme. Jessica à 4 mois et 10 jours. Aurélie dont le casier est vierge s'en sort avec une peine de principe : 2 mois de prison avec sursis.