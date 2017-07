Tribunal de Pau : le paranoïaque et ses avocats

Franck, 30 ans, a été jugé ce jeudi pour avoir saccagé, une nuit, le cabinet de ses deux avocats à Pau. Cela fait 5 ans qu'il recherche les traces d'une procédure qui n’existe que dans sa tête

Un palois de 30 ans a été condamné à deux mois de prison ferme ce jeudi par le tribunal correctionnel de Pau. Il a été reconnu coupable d'avoir saccagé le cabinet de ses avocats. C'était le weekend dernier, de nuit. Franck souffre de paranoïa. Il est persuadé qu'il est victime d'un complot de la part de son ancien employeur. Un délire qui le pousse à la violence. On a beau lui dire sur tous les tons qu'il n'y a aucun complot contre lui, il s'entête, même devant ses juges.

"Je ne suis pas parano à ce point là"

Franck avait pourtant tout intérêt à dire qu'il avait compris la leçon. Qu'il allait se faire soigner et qu'on ne le reverrait plus dans un prétoire. Mais devant ses juges il a expliqué qu'il est encore persuadé d’être victime d'un complot. Qu'il existe une procédure prud’homale contre son licenciement que ses collègues solidaires auraient engagée (sans lui en parler) et que son ancien employeur lui cache. Mais cette procédure n'existe que dans sa tête . Son CDD est arrivé à son terme et il n'a pas été renouvelé. "J'ai tellement l'impression qu'on me cache la vérité !!!" " Mais vous parlez au présent ?" lui demande le président. "Oui" répond Franck. Plus tard dans l'audience, à une question de la procureur Cécile Gensac il répond : " Cela voudrait dire que je me trompe depuis six ans! Ça serait terrible! Je ne suis pas parano à ce point là!".

Une paranoïa maladive

L'expert psychiatre dans son rapport judiciaire parle de sa paranoïa maladive au point de fausser son jugement. Son discernement n'est pas aboli, mais il est altéré. Quand il "décompense", il peut être dangereux pour lui et pour les autres. Il a besoin d'un "suivi spécialisé". Mais, ça non plus, Franck ne veut pas l'admettre. A propos de ce suivi thérapeutique il dit à l'audience : "je m'y associerai quand la vérité sera faite".

Deux mois de prison ferme

Dans ses réquisitions, la procureur Cécile Gensac a tenté de ramener Franck à la réalité : "j'écoute et j'entend sa souffrance dans sa quête de l'impossible. Je voudrais qu'il m'écoute et m'entende à son tour. Ce dossier qu'il cherche n'existe pas et ne peut pas exister. C'est impossible à l'égard du droit. Son CDD n'a juste pas été renouvelé. Entendez-nous! Vous cherchez l'impossible". Il a donc été condamné à deux mois de prison ferme avec un mandat de dépôt à l'audience. Auxquels s'ajoute deux mois : un sursis qui remonte à 2016 quand il a été condamné pour avoir saccager les bureaux de son ancien employeur, toujours pour trouver ce dossier fantôme. Franck a prévenu à l'audience : "Ce ne sont pas deux mois de prison qui vont m’empêcher de rechercher la vérité". _*A sa sortie il fera l'objet d'un suivi judiciaire avec *_une obligation de soin.

A noter que dans la salle d'audience, une trentaine d'avocats en robe était présents pour soutenir leurs deux collègues très choqués.

.