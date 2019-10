Tribunal de Pau : le premier procès de l'affaire Montanuy

Pau, France

Le ferrailleur de l'agglomération de Pau, Jean-Noël Montanuy, était convoqué par le tribunal correctionnel de Pau pour deux dossiers ce jeudi. D'abord, celui des injures publiques présumées à l'encontre du maire de Bizanos, André Arribes. Jean-Noël Montanuy a multiplié les affiches et les banderoles à la gloire ironique de "Dédé le Bourricot". Il répondait aussi des infractions à l'environnement sur ses trois sites de Bizanos, Gelos et Lescar. On s'attendait à un procès à sensations, compte tenu de la personnalité du prévenu. Il n'en a rien été.

Un débat technique

Le dossier d'injures publiques a été renvoyée au 18 novembre. Du coup, le tribunal n'a jugé que le volet infraction à l'environnement et les débats ont été plus techniques. Malgré la présence, en écharpe, d'une douzaine de maires venus soutenir André Arribes. On a parlé de nomenclatures, de PLU, de zonage de cadastre. On s'est arrêté sur la définition juridique du déchet. Lui dit que c'était de la matière première qu'il entendait réutiliser. Qu'il a, par moment, essayé de se mettre aux normes. "Mais c'est le fignolage qui prend du temps" explique-t-il.

"Keep quiet"

Mais l'audience a aussi raconté qu'il a monopolisé l'attention des inspecteurs des services de l'État pendant des années. Un taux de visites record dans un département pourtant riche en sites à surveiller. Mais les débats sont restés feutrés. Jean-Noël Montanuy avait pris la peine d'écrire sur sa main gauche : "Keep Quiet". Ça veut dire "rester calme" en anglais.

La vice-procureur a requis trois mois de prison avec sursis contre Jean-Noël Montanuy et 60 800 € d'amende. Le tribunal rendra son jugement le 5 décembre.