Tribunal de Pau : le procès d'un amour hors la loi

Alexy, 20 ans, a été condamné pour détournement de mineur pour avoir vécu avec Carolane, 13 ans. Le tribunal correctionnel de Pau a malgré tout minimisé la peine, parce que l'adolescente, en rupture totale avec ses parents, s'accroche à cette liaison.

C'est une affaire bien difficile à juger qui s'est présentée devant le tribunal correctionnel de Pau ce jeudi. On a jugé un jeune de 20 ans qui vit à Salies de Béarn, pour soustraction d'enfant et atteinte sexuelle sur une mineure de moins de 15 ans. Des infractions très graves qui résument mal en fait, une réalité bien plus complexe. Alexy et Carolane revendiquent leur amour face à la justice et les parents de la mineure. Un amour tout aussi réel que hors la loi.

Carolane, la gamine en crise

En arrivant dans la salle d'audience, Carolane ne veut pas s’asseoir avec ses parents sur le banc des victimes. Pendant l'audience elle ne quitte pas des yeux son Alexy. Qui explique qu'il est tombé amoureux de cette gamine de 13 ans "qui a le corps d'une femme et la maturité d'une femme". Carolane s'est réfugiée chez lui parce que ses parents l'ont mis dehors, a t elle d'abord expliqué. En réalité elle a fugué. Alexy a eu une enfance dans le Nord chaotique. Mais il s'en est sorti tout seul, malgré un père absent et une mère toxicomane. Avec son CAP serveur, il a quitté son Pas-de- Calais pour Nice en scooter pour trouver un travail. Il va finalement poser ses valises à Salies de Béarn où il décroche un CDI dans un restaurant gastronomique.

Alexy le "sauveur"

Le problème dans cette affaire c'est qu'avant de connaitre Alexy, Carolane n'allait plus au college. Elle fuguait de partout : de chez elle, des foyers ou des familles d'accueil où elle a été placée. Il n'y a que quand elle a vécu quelques mois chez Alexy qu'elle a repris sa scolarité. Sans doute qu'Alexy se prend pour le sauveur de cette enfant, et que le costume est trop grand pour lui, comme celui qu'il porte devant le tribunal. Mais Clorane rejette farouchement ses parents qui ont toutes les peines du monde à maintenir le contact avec elle. Les travailleurs sociaux, le juge des affaires familiales, tous le monde a composé avec cette liaison hors la loi pendant des mois. Tous le monde s'est un peu appuyé sur Alexy pour garder le lien avec Carolane. Pendant l'audience, Carolane a lu une lettre au juge. Le suppliant en larme, de la laisser vivre avec Alexy.

Vous connaissez Roméo et Juliette? Vous savez comment ça a fini? — Carolane au juge pendant le procès

"Mais on est pas à Vérone. On est a Pau" rappelle l'avocate des parents. La procureur ajoute dans son réquisitoire : "je ne vais pas vous faire une leçon d'amour ou de morale, mais les textes protègent les enfants de moins de 15 ans contre les majeurs. C'est la loi". Mais le juge a décidé de rester clément à l'encontre d'Alexy. Il est condamné à trois mois de prison avec sursis et un euro symbolique pour les parents et Carolane. Il a également eu la sagesse de ne pas faire inscrire Alexy dans le fichier des délinquants sexuels. Ca n'a rien à voir effectivement.