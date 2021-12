Tribunal de Pau : le procès d'une pêche électrique mortelle

Le parquet de Pau a demandé hier après-midi après deux heures d'audience, 50 000€ d'amende contre la fédération de pêche des Pyrénées-Atlantiques. Le tribunal a fait le procès d'un accident mortel il y a deux ans à Laruns, pendant une opération de recensement de poissons. Il fallait électrifier la rivière, sauf qu'un garde pêche de 30 ans est tombé dans l'eau et il s'est électrocuté. Le procureur a requis également 3 mois de prison avec sursis et 1 000 euros d'amende contre le responsable de l'opération. Il considère que les conditions de sécurité n'étaient pas respectées pendant la manœuvre.

Aucun coupe-circuit

Les conditions de sécurité n'étaient pas suffisantes. Cette machine, c'est un groupe électrogène qui alimente une cathode et deux anodes. Les deux anodes sont plongées dans l'eau, pour provoquer un choc électrique qui assomme les poissons et qui permet de faire ce recensement. Ce choc électrique est commandé par une télécommande, pour allumer et éteindre tout de suite en cas de problème. Mais cette télécommande ne marchait pas. Et il a été décidé de faire sans. Ce qui rendait cette opération extrêmement dangereuse. Le garde pêche est tombé dans l'eau. Son bras s'est pris dans l'anode et il a été électrocuté.

"Je vous avoue que je n'ai pas lu la notice"

Le responsable de cette opération a expliqué à l'audience que personne n'imaginait qu'il y avait un danger mortel en décidant de faire sans dispositif de coupe circuit d'urgence. C'était une pratique habituelle. C'est pourtant clairement interdit par la notice de l'appareil, mais le technicien reconnait qu'il ne l'a pas lu cette notice. Avec le temps, l'usage de cet appareil s'est banalisé. L'inspecteur du travail qui est venu témoigné l'a dit à l'audience : "la sous estimation du risque est liée à une croyance erronée : si ca ne tue pas le poisson ca ne peut pas tuer l'homme". C'est hélas faux. La preuve. Ils pensaient que le seul risque était de prendre une "châtaigne" comme ils disent. Le reste du dispositif de sécurité est à l'avenant. Les talkie walkie pour parler à distance, et éventuellement couper le courant au niveau du groupe électrogène distant de 300 metres, ils ont été oubliés. Et le défibrillateur préconisé? Il n'y avait que la sacoche.

Le jugement sera rendu le 28 janvier.