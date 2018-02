Pau, France

Le tribunal correctionnel de Pau a jugé un jeune idronnais de 20 ans ce jeudi après midi pour un vol avec violence à deux ans et demi de prison ferme. Le 14 septembre dernier, cinq jeunes ont agressé un groupe d'étudiant près de l'université vers une heure et demi du matin. Le groupe d'étudiants a pris peur en voyant une crosse de revolver dépasser d'un pantalon. Ils n'étaient plus que trois quand l'agression est devenu violente.

Adam le sale gosse

Dans la sale d'audience, Adam et Benoît ont le même âge. Et tout les oppose. Adam, le condamné. Délinquant depuis ses 14 ans. Bien connu des services de police, il a déjà neuf mentions à son casier judiciaire. Durant tout son procès, il a nié sa participation, avec la roublardise de celui qui connait déjà très bien les rouages d'une instruction judiciaire. Son téléphone a été localisé près des lieux, mais lui affirme qu'il a prêté son téléphone cette nuit là. Qu'il dormait sagement chez son père à Idron. A son sujet, la procureur Gensac dans ses réquisitions a dit : "on aurait trouvé vos empreintes, vous diriez que ce ne sont pas vos mains au bout de vos bras".

Benoît l'étudiant modèle

Benoit, 20 ans c'est l'étudiant qui a été roué de coup. On lui a pris son sac à dos, avec son téléphone, une enceinte et 180 euros. Il a réussi à s'enfuir quand une barre de fer a été sortie. A l'audience, l'étudiant, encore bouleversé près de 6 mois après, a expliqué qu'il y a "un avant et un après" son agression. Qu'il a peur dans la rue maintenant. Qu'il a du mal à se concentrer à la fac. Il est en deuxième année de "prépa" dans une école d'ingénieur de Pau. Il est originaire d'Eure et Loire. Il a fait un prêt étudiant pour financer ses études loin de chez lui. Il vit mal aussi d'avoir été lâché par la plupart de ses camarades de promo ce soir là.

Benoît : "Cette nuit là j'ai vu la mort de près" Copier

Sur les cinq agresseurs, 2 ont été retrouvés et poursuivis. Le jeune idronnais a donc été condamné à deux ans et demi de prison ferme. Le deuxième jeune poursuivi étant mineur, il comparaîtra devant un juge pour enfants.