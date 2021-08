Tribunal de Pau : les bons comptes de trois trafiquants de drogue d'Orthez

Les bons comptes de trois trafiquants de drogues qui étaient jugés hier après midi au tribunal correctionnel de Pau. Deux hommes et une femme entre 35 et 40 ans qui vivent à Orthez et alentours. De 2018 à juin dernier, ils ont vendus de l'héroïne sur le marché local. Plus de cinq kilos en tout selon les gendarmes qui ont enquêté. Une enquête qui a tout mis au jour, jusqu'à la comptabilité de ce petit réseau local.

La marge espagnole

Dans un premier temps, l'approvisionnement s'est fait en Espagne, à Bilbao, où l'héroïne est moins chère ; achetée 22 euros le gramme et revendue sur le marché Orthézien 50 euros le gramme. À l'audience, on calcule la marge bénéficiaire. Ils ont beau dire que tout cela ne servait qu'à financer leur consommation, le compte n'y est pas. Mais l'enquête a aussi permis de constater que les trois avaient un train de vie ordinaire. Ils ne vivaient pas comme des barons de la drogue. Jusqu'en début 2020, ils ont fait 60 à 70 voyages à Bilbao. Tous les 15 jours environ, par petite quantité.

Le confinement a changé la donne

Et puis il y a eu le premier confinement. Plus de voyage en Espagne possible. Alors il ont trouvé un grossiste sur Orthez, dont ils vont taire le nom qui va leur fournir 500 grammes d'héroïne ; valeur marchande 25.000 euros, qu'ils devaient rembourser au fur et à mesure de la vente. Avec l'arrestation de ses trois revendeurs, ce grossiste inconnu a fait lui aussi une bien mauvaise affaire. Les trois trafiquants ont été condamnés. La femme à 18 mois de prison avec sursis et un an ferme pour les deux hommes qui sont maintenus en détention après l'audience.