Tribunal de Pau : les mœurs de l'ancien maire de Baliros, Jacques Robert

Jacques Robert, maire de Baliros de 2008 à 2012, a comparu ce lundi pour agressions sexuelles et détention d'images pédopornographiques. Les trois victimes sont ses deux fils et sa filleule.

Jacques Robert, l'ancien maire de Baliros, était jugé ce lundi par le tribunal correctionnel de Pau pour agressions sexuelles et détention d'images pédopornographiques. Une affaire qui remonte à 2012, alors qu'il était maire de ce village de la plaine de Nay. Sur son ordinateur, les gendarmes ont retrouvé plusieurs centaines de milliers de fichiers à caractère pornographique mettant en scène des enfants. On a également retrouvé 21 clichés suggestifs de ses deux fils, qui sont parties civiles dans le dossier. Il répondait également d'agressions sexuelles sur une jeune fille, sa filleule. Des faits plus anciens puisqu'ils se sont déroulés entre 1989 et 1992.

Huis clos

L'audience s'est tenue à huis clos, à la demande des avocats des deux fils de Jacques Robert. Les turpitudes de l'ancien maire restent donc en grande partie secrètes. Pendant l'enquête, tout en reconnaissant les faits, Jacques Robert a expliqué qu'il ne conçoit pas l'interdit. Il se pose en esthète. Il y voit une dimension éducative aussi qui permet l'éveil des enfants. Jacques Robert est un érudit. Il a participé à des missions pour l'Unesco. Il est arrivé en Béarn en 1993. Il a dirigé l'AFPA de Pau, le centre de formation pour adultes. Il a accédé à la mairie de Baliros en 2008, après avoir mené une lutte dans le village contre le projet d'implantation d'une carrière. Il a également fait parler de lui au début de son mandat en baissant ses indemnités de maire, et celle de ses adjoints pour mieux boucler le budget de la commune. Élu en 2008, il a du abandonner ses fonctions de maire à cause de cette affaire.

Double jeu à l'audience

Maitre Eléonore Nedjar défend la filleule de Jacques Robert. Elle voulait que ce procès soit public. Pour que la honte change de camp, a expliqué l'avocate en vain. Elle raconte que pendant cette audience à huis clos, Jacques Robert a joué ce drôle de jeu : nier ou minimiser tout en revendiquant les faits.

Il s'est comporté comme d'habitude à l'audience. C'est à dire la fatuité par excellence, la vanité. À la fois ne pas reconnaître ce qu'il a fait parce que c'est nécessaire, et à la fois s'il nie avoir fait tout ça il ne jouit pas. Parce qu'il continue à prendre du plaisir. Il a besoin de convaincre les autres qu'il est brillant. Il n'est pas question au moment de prendre son plaisir de perdre de sa superbe — L'avocate de la filleule

Le parquet a demandé 3 ans de prison avec sursis contre l'ancien maire de Baliros, Jacques Robert. Le tribunal rendra son jugement le 9 mars.

*L'avocat de Jacques Robert n'a pas souhaité s'exprimer