Tribunal de Pau : mordue par le pianiste du hall de gare

Pau, France

Le scène décrite par la présidente du tribunal à l'audience est surréaliste. Il est 10H20. Le hall de gare est quasiment désert. Maria fait le ménage, comme tous les jours et Manuel joue du piano. Maria lui demande de bouger pour qu'elle nettoie le piano, comme tous les jours. Elle affirme lui avoir demandé poliment. Lui s'est senti agressé et l'a mordu dans le bras droit, sous l'épaule. Elle en porte encore la trace sept mois après. Une cicatrice qui restera permanente.

Un cas psychiatrique

En fait Manuel était en errance à ce moment là, et encore maintenant puisqu'il n'était pas à l'audience. Ce jour là il arrivait de la région parisienne en bus, dans le but de rejoindre Lourdes. Il était pied nus, sans papier, sans argent et sans téléphone. On venait de tous lui voler. Ce jeune homme n'avait pas de casier avant cette condamnation, mais un passé psychiatrique lourd. Aggravé par une consommation importante de cannabis et une errance presque absolue. Le tribunal se demandant même comment il va faire pour lui faire parvenir sa condamnation à deux mois de prison ferme.

Une victime traumatisée

Maria elle est venue à l'audience, pour dire son traumatisme. Elle a du faire des analyses après la morsure pour s'assurer d'aucune contamination. Elle continue de faire le ménage à la gare mais elle a du mal raconte-t-elle à l'audience. Elle y arrive, parce qu'elle n'a pas vraiment le choix mais aussi grâce au soutien de ses collègues et des consultations chez un psychologue. Elle a obtenu 1000€ de dommages et intérêts.