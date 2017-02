Tribunal de Pau : mule ou pigeon?

Un portugais de 27 ans condamné à 4 ans de prison ferme ce lundi pour avoir convoyé 16 kilo d'herbe et 2,5 kilos d'héroïne. Il a été arrêté ce mercredi sur l'A64 à Orthez alors qu'il rentrait d'Espagne

A Pau ce lundi après-midi, un transporteur de drogue a été condamné à 4 ans de prison ferme. L'homme a été interpellé la semaine dernière sur l'aire d'autoroute de Haut-de-Départ à Orthez. Il remontait du sud de l'Espagne avec 16,2 kilos d'herbe et 2 kilos et demi d'héroïne. La valeur de la marchandise est égale à l'amende douanière : 90 000 euros.

Mule ou pigeon ?

C'est sans doute les deux à la fois. Il a expliqué à l'audience qu'il a été bête et naïf. Il pensait tenir une combine pour se faire de l'argent facilement. "Je me protégeais en ne voulant rien savoir", parce qu'il dit qu'il se doutait bien qu'il transportait de la drogue, mais qu'il ne posait pas de questions. il regrette aujourd'hui, lui qui n'a jamais connu la prison. Il avait sur son casier judiciaire que deux petites condamnations pour des délits routiers.

Comme dans les films

"On" lui a proposé de lui acheter, en Allemagne, ce petit camion plateau comme en ont tant d'artisans du bâtiment. De temps à autres il avait un mot dans sa boite aux lettres avec les consignes. Les commanditaires avaient un double des clés du camion et laissaient dans la boite à gant, un portable et 2 à 5 000 euros en liquide. Une fois à Grenade ou Algésiras, il se manifestait. Le camion disparaissait quelques jours et lui attendait sagement à l’hôtel qu'il revienne sur le parking. Ensuite, il prenait la route, avec un itinéraire dicté par ses commanditaires. En privilégiant pour passer la frontière, les petites routes. Mercredi il est passé par Arnéguy.

90 000 euros de marchandises

Dans une cache bricolée à l'arrière du camion, il y avait plus de 16 kilo d'herbe, et surtout, deux kilos et demi d'héroïne. Un produit bien plus léger, bien plus dangereux et bien plus cher (1750 euros le kilo d'herbe et 25000 euros le kilo d'héroïne). Il a reconnu avoir fait 3 ou 4 voyages de ce type depuis l'été dernier. Les douanes l'ont remarqué et l'ont donc contrôlé sur l'aire de repos "haut de départ" à Orthez. Le camion dégageait une très forte odeur de cannabis. Quand les douaniers, ont découvert la planque bricolée dans le plateau du camion, il a bien tenté de fuir à pied en traversant l'autoroute, mais le pigeon a été repris tout de suite.