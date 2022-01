Tribunal de Pau : onze parents de la communauté de Sus jugés ce jeudi

La communauté Tabitha's place de Sus, près de Navarrenx comparait devant le tribunal correctionnel de Pau. Ce sont onze parents qui sont soupçonnés d'exercice illégale de l'enseignement scoalaire. On reproche à ces membres de la communauté de ne pas respecter la législation qui encadre la scolarisation. Les enfants de la communauté ne vont pas à l'école et au collège. Les adultes enseignent eux mêmes aux enfants qui vivent dans le domaine de Tabitha's place à Sus.

Bons en géographie, mauvais en histoire

En réalité la loi permet à des parents de faire eux même l'école à leurs enfants, mais pas d'ouvrir une école parallèle. C'est ce qui est reproché à la communauté. Il y a, sur sa propriété ce bâtiment en forme de dôme qui abrite une école. Avec des classes, et ceux qui font école ne sont pas les parents. En droit, on dit que c'est une école de fait. Et puis il y a aussi la question de ce qui est enseigné à ces enfants. Les poursuites s'appuient sur les rapports d'inspections de l'Education Nationale. Ils parlent très bien. Ils sont très bons en langues. Ils en parlent tous plusieurs couramment. Ils sont bons aussi en géographie. En revanche, l'Histoire pose problème. Les sciences naturelles aussi. Et puis ce sont des enfants déconnectés du monde qui les entourent. Il n'y a pas de manuel scolaire, ni le moindre accès internet par exemple. Le parquet qui les poursuit, considère que ces enfants sont inadaptés. Ce procès s'est déjà tenu en l'absence des parents il y a quelque mois. Ils avaient été condamnés à des amendes et de peines de prison avec sursis. Les condamnés ont fait opposition à ce jugement en leur absence, d'où ce deuxième procès.