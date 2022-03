Tribunal de Pau : prison pour les voleurs d'alcool

Quatre hommes ont été condamnés à 3 et 5 mois de prion ferme pour une série de vol à l'étalage dans des superettes du Béarn et de la Bigorre. Ils ne volaient que de l'alcool

Quatre géorgiens ont été condamnés ce lundi à des peines de 5 et 3 mois de prison ferme. Ils ont été jugés dans le cadre d'une comparution immédiate. Ils se sont fait prendre après un vol de bouteilles d'alcools ce vendredi dans une superette de Lembeye. On leur reproche en tout cinq vols de ce type dans des moyennes surfaces à Lembeye donc, mais aussi Pouyastruc, Tournay et deux autres magasins dans le Puy de Dôme. Une bande basée à Toulouse

Une équipe spécialisée

A l'audience, on comprend qu'on ne saura pas tout sur cette bande là, et qu'ils s'inscrivent dans un système organisé de vols à l'étalage d'alcool. D'abord parce que dans leur voiture on a trouvé 53 bouteilles d'alcool. Du whisky et de la vodka. Un peu de porto aussi. Sur les quatre, le plus jeune vit en France depuis deux ans. Les autres sont à Toulouse depuis 10 ou 20 jours. La méthode est à la fois sans finesse et expéditive. Pas de violence. Pas d'esclandre. Ils entrent à deux ou à quatre. Ils volent et ils s'en vont. Visage découvert...

... et sous surveillance

Le patron avait été prévenu que cette bande agissait dans le secteur. ils avait sévi plus tôt dans la journée de vendredi à Pouyastruc et Tournay. Il a donc prévenu les gendarmes, qui ont attrapé toute la bande. Au début du mois de mars il avait mené une virée dans deux petites communes du Puy de Dôme.