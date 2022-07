Tribunal de Pau : quatre ans de prison ferme pour l'agresseur d'une personne âgée

Le tribunal correctionnel de Pau a condamné Vincent à quatre ans de prison ferme. Ce sans domicile de 49 ans comparaissait ce jeudi après-midi devant le tribunal correctionnel de Pau. Il a été interpellé dimanche dernier après avoir agressé dans une rue de Pau, une dame âgée de 85 ans. Il l'a frappée au visage, sans raison alors qu'elle se rendait à la messe. Un coup de poing qui a provoqué une triple fracture du nez. Une agression gratuite par cet homme, multi récidiviste.

Nier l'évidence jusqu'à l'absurde

A l'audience, Vincent explique qu'il marchait dans la rue. Qu'il a voulu allumer la cigarette qu'il venait de trouver par terre. Que son K-way est trop grand. Qu'il a fait un geste brusque avec le bras pour remonter sa manche, et qu'il l'a frappée sans faire exprès la dame, qu'il n'avait pas vu parce qu'ébloui par le soleil. Et quand on l'interroge sur son casier judiciaire hors normes ; 47 mentions en 49 années de vie, partout en France.

C'est presque un record dans cette juridiction, il a le même genre de réponses désarmantes : il dit que ce n'est pas possible. Qu'il n'a jamais mis les pied à Lyon, à Thonon les Bains, en Suisse, à Metz ou en encore Mulhouse, les villes étapes de son tour de France délinquant. Il conteste même sa dernière comparution à Pau l'an dernier. Malheureusement pour lui, parmi les magistrats présents, un se souvient avoir été celui qui a prononcé sa 47e peine. Quatre ans de prison ferme pour cette 48e condamnation. Il est maintenu en détention. Le tribunal a également prononcé une interdiction de séjourner dans le 64 pendant cinq ans après sa sortie de prison.