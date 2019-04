Tribunal de Pau : ultraviolence conjugale

Il a été condamné à un an et demi de prison ferme

Pau, France

Un homme condamné à un an et demi de prison ferme pour des violences sur sa compagne. C'est un SDF roumain âgé de 36 ans. Il a comparu ce lundi devant le tribunal correctionnel pour deux actes de violences, commis en février et la semaine dernière chez elle à Pau. De la prison ferme pour cette homme sans casier judiciaire. Mais les deux épisodes, ont été d'une grande violence.

Dents cassées, côte fracturée

La première fois, en février, il lui donne des coups de poing au visage. Elle a quatre dents cassées, et aussi une cote fracturée. Elle avait décidé de rompre après une liaison d'à peine un mois et demi. Pour le fuir, elle est allée vivre chez un ami à elle. Elle ne voulait plus rentrer chez elle. Mais elle a quand même retiré sa plainte, parce que son agresseur lui a expliqué qu'il allait quitter le pays pour retourner en Roumanie. Il est en France depuis 2017 seulement.

La tête dans l'aquarium

Le deuxième épisode est encore plus violent. Il l'a saisi par les bras et il la projette la tête la première vers un aquarium, qui casse sous l'impact, provoquant des grosses plaies au visage. On va lui poser plusieurs dizaines de points de suture. Lui il reconnait les faits, mais il parle "d'erreur". il dit aussi qu'il ne se souvient pas bien à cause de l'alcool. Il dit "qu'il a perdu le contrôle mais qu'elle l'a provoqué". Il est inquiétant et elle trop fragile pour se protéger de lui. D'où cette interdiction de fréquenter le département pendant cinq ans quand il sortira de prison. Il a été écroué dés la fin de l'audience.