Tribunal de Pau : un bien mauvais voleur

Pau, France

Le tribunal correctionnel de Pau a jugé la maladresse d'un jeune voleur ce jeudi. Davy, 20 ans, SDF, a été condamné pour une série de vols commis les 21 et 22 octobre à Pau et à Tarbes. Il est en état de récidive puisque, deux semaines avant, il sortait de prison après une peine pour des faits similaires. Il est donc en récidive. Et pour cause. À l'audience, on a découvert un voleur qui ne peut que se faire prendre.

Des chèques volés, signés de son nom

Dans le sac à main qu'il a volé dans une maison la nuit du 21 octobre, il y avait deux cartes bleues. Davy a décidé de s'offrir l'hôtel Beaumont, le palace de la ville. À la réception, il a été incapable de faire le code secret, évidemment. L'employé l'a donc éconduit et s'est surtout méfié. Il a appelé la police qui avait à sa disposition toute la vidéo-surveillance de l’hôtel. Davy lui s'est rendu à la gare, pour aller à Tarbes en train. Et là, dans une voiture il a volé un chéquier. Avec ce chéquier il s'est offert une décoloration chez un coiffeur, et une cigarette électronique. Et il a signé de son nom les chèques volés.

La même maladresse à l'audience

La présidente l'a questionné sur ses motivations le soir du cambriolage. Il a donné une nouvelle version, expliquant qu'il avait été forcé à le faire par un inconnu qu'il a croisé dans la rue et dans le noir. Cet inconnu l'a menacé et forcé à faire ce cambriolage. "Et le vol dans la voiture à Tarbes ?" lui demande la présidente."J'ai été racketté à la gare". "Encore ?" s'étonne la juge. La réponse de Davy est d'une naïveté presque touchante : "Oui mais cette fois, c'est vrai".

Altération du discernement

En réalité Davy est diminué intellectuellement. Il est sous curatelle. Il a vécu une enfance difficile, a été scolarisé dans des instituts médicaux éducatif. Il a été placé dans des foyers à 13 ans, et il est sans domicile depuis sa majorité. L'expert psychiatre a conclu à une altération de son discernement en raison de son retard mental. C'est pour cela que le ton des magistrats n'a pas été aussi sévère que d'habitude à l'audience. La peine non plus : quatre mois de prison ferme.