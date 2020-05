Tribunal de Pau : un cas d'école de récidive de violences conjugales

Un compagnon violent condamné par le tribunal judiciaire de Pau à un an de prison ferme ce lundi après-midi. Mickael, 39 ans a été jugé en comparution immédiate pour des violences aggravées sur sa compagne jeudi soir dernier. C’est la quatrième fois qu’il est condamné pour ce motif, avec à chaque fois la même victime ; un récidiviste systématique.

"On a regardé 4 mariages et une lune de miel et on s'est disputé"

Mickaël n'a même pas eu besoin d’un motif ce jeudi soir. Il raconte au tribunal : "on a regardé 4 mariage et une lune de miel à la télé. On a bu ¾ verres et on a commencé à se disputer". Il explique :"on est un couple de 3 : elle, moi et l’alcool". En réalité c’est lui qui s’est mis dans une rage soudaine: des insultes, sur son physique et pas seulement. Et puis des gifles et des coups de pied une fois qu’elle est au sol. Elle raconte qu’il s’est calmé tout d’un coup et qu’il lui a demandé de "faire réparer la Box SFR."

Alcool, violences et pardons

C’est la quatrième fois qu’il est jugé et condamné pour des violences sur elle. Et à chaque fois elle accepte ses excuses. Elle le croit quand il dit qu’il a changé. Qu'il va changer. Le 18 mars, il est sorti de prison. C'est le premier jour du confinement. Il était à Bordeaux dans la rue. Elle a eu pitié. Elle est allé le chercher pour le ramener chez elle à Jurançon. Il avait pourtant interdiction judiciaire d’entrer en contact avec elle. Ils se promettent de ne pas vivre ensemble sitôt le déconfinement. "Pour ne pas refaire la même erreur". Au début il était calme a-t-elle raconté. Jusqu’à jeudi soir. Quand ils ont regardé 4 mariage et une lune de miel.

Une peine probatoire

Le tribunal l'a condamné à un an de prison ferme qu’il a commencé à exécuter dés la fin de l'audience. Il a également une obligation de soin, une interdiction de séjourner dans le département et d’entrer en contact avec sa compagne quand il sortira de prison. Sous peine d’y retourner un an de plus.