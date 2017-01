Tribunal de Pau : un champion du vol à la roulotte jugé ce lundi

En quatre mois il a "visité" plus de 120 voitures fin 2014 et début 2015. Avec deux complices moins impliqués, il a écumé vingt communes. Il va expliquer au tribunal qu'il fait ça pour l'adrénaline.

Trois jeunes de 21, 22 et 23 ans sont jugés pour une série impressionnante de vols à la roulotte. Le vol à la roulotte dans le jargon c'est le vol dans les voitures. Le plus impliqué des trois s'appelle Thomas. On lui reproche plus de 120 faits, dans 20 communes (la liste complète en fin d'article) de Pau et des alentours. Avec dans ce dossier tout autant de victimes. Des faits commis entre octobre 2014 et janvier 2015. Thomas le plus souvent agit seul et de temps en temps accompagné des deux autres. Il enchaînait les vols à la roulotte la nuit.

Un record à 15 vols en une nuit

Thomas travaille par séries. Il s'est imposé des raids de nuit. D'abord il visite les voitures qui ont été laissées ouvertes. Et puis, si ce qu'il y a à l'intérieur l'attire, il brise une vitre. A Lescar, Oloron, Serres- Castet, Billère, Pau, Jurancon, Artix, Orthez ou Gan, il ratisse une rue ou un lotissement. Par exemple, on lui reproche 15 vols roulotte à Lescar et 26 à Pau. Mais il a fait plus rural aussi, des virées dans des communes plus petites comme Sauvagnon et Artix et même des petits villages comme Astis, Argelos ou Lasseube. Il prenait tout. Autoradios, vêtements, papiers, sans distinction. Une grande partie du butin a été retrouvée par les enquêteurs.

Mon client avait un besoin constant de faire des vols à la roulotte. Le but pour lui n'était même pas de revendre les objets. Le but c'était simplement l'adrénaline de faire cela — Me Legrand Bogdan son avocate

Me Emmanuèle Legrand-Bogdan © Radio France - Daniel Corsand

Me Emmanuèle Legrand-Bogdan assure que son client vole pour l'adrénaline

La liste des communes touchées par ces 120 vols à la roulotte

Pau, Lescar, Sauvagnon, Laroin, Serres-Castet, Gan, Lasseube, Oloron, Estialescq, Billère, Artix, Orthez, Thèze, Argelos, Astis, Lons, Jurançon, Maucor, Bayonne et Anglet