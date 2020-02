Tribunal de Pau : un contrôle radar qui coûte très cher

Baptiste, 21 ans, a été contrôlé à 223 kilomètres heure sur l'A64 en juin dernier. Les gendarmes ont trouvé dans la voiture un pistolet à blanc et un détecteur de radar. Il a été condamné à 650€ d'amende et sa new beetle est confisquée.

Limendous, France

Un excès de vitesse qui coûte cher. Baptiste, 21 ans, a été condamné par le tribunal correctionnel de Pau ce mardi après midi pour un très gros excès de vitesse : 223 kilomètres/heure au lieu de 110 sur l'A 64 à hauteur de Limendous. 110 parce que le jeune homme avait un permis probatoire. Circonstances encore plus aggravantes les gendarmes ont trouvé dans sa voiture, un pistolet à blanc et un détecteur de radar.

"C'était une mauvaise journée"

Un détecteur de radar qui ne détecte pas tous les radars visiblement. Les 223 kilomètres heures dans sa new beetle, ramenés à 211 avec la remise de rigueur. Baptiste a expliqué à l'audience son comportement. Il venait de rompre avec sa copine. Il avait toutes ses affaires dans la voiture et donc ce pistolet à blanc. Il était énervé et roulait vite pour se défouler. "C'était une mauvaise journée" a-t-il expliqué à la juge. Encore plus donc avec ce contrôle des gendarmes.

Bolide confisqué au profit des gendarmes

Il est au chômage. Depuis la rupture, il a quitté Tarbes. Il est reparti vivre chez sa mère. Il a demandé la clémence du tribunal à l'audience. Mais avec de tels faits auxquels s'ajoute une conduite en état d'ivresse remontant à 2018, c'est beaucoup lui demander. Le tribunal a décidé d'annuler son permis de conduire et de le punir au niveau du porte feuille. 650 euros d'amende, mais surtout confiscation de sa voiture ; cette new beetle qui roule à 223 kilomètres heure, sera donnée aux gendarmes, pour les aider à lutter contre l'insécurité routière.