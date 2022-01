Tribunal de Pau : un an de prison ferme pour le voleur de la Croix Rouge

Théo, un jeune de 19 ans a cambriolé la Croix Rouge de Pau, l'Adapei de Gan et l'IME d'Arudy en fin d'année dernière. Le jeune a très peu parlé lors de son procès ce jeudi. Il a été condamné à un an de prison ferme.

Un an de prison ferme pour celui qui avait volé des camions de la croix rouge à Pau. Théo est un jeune homme de 19 ans. Il était jugé ce jeudi pour plusieurs cambriolages survenus fin novembre. En plus des deux camions de la maraude, il avait aussi volé du matériel de bricolage et deux voitures à l'Institut Médico Educatif d'Arudy, et l'Adapéi de Gan.

"Je sais pas". "Oui peut être". "Je n'ai rien à dire"

Pendant son procès, Théo n'a pas dit grand chose, à part des "je sais pas", des "oui peut être", et des "je n'ai rien à dire". Il était comme absent de son procès. Il reconnait presque tous les faits. Lors de son interpellation il a expliqué aux policiers qu'il avait des dettes et que l'outillage qu'il a volé, il l'a revendu pour se faire de l'argent. Lors d'un des cambriolages il a volé trois clefs de voitures de la Croix Rouge. Pour se déplacer et pour dormir dedans. Quand elle n'avait plus d'essence, il revenait en voler une autre. Le parquet, dans cette suite de cambriolages et vols, a oublié de saisir le tribunal sur le fait que Théo conduit sans permis.

Un jeune en errance

Son avocate parle à sa place à l'audience. C'est un jeune sans attache familiale. Sa mère est morte et son père le rejette régulièrement. Elle explique qu'il a des soucis cognitifs. Il a un niveau scolaire de CE 2 qu'il cache derrière cette désinvolture, qui n'est qu'une posture. Si il a été arrêté, c'est parce qu'il a mis sa propre carte SIM dans le téléphone qu'il a volé à l'association. Quand la présidente lui a parlé de son avenir, il a déclaré : "franchement, actuellement, je sais pas".

Le tribunal l'a condamné à 10 mois de prison ferme et a prononcé la révocation d'un sursis de 2 mois d'une précédente condamnation. Ce qui fait qu'il est parti en détention ce jeudi pour un an en tout.