Tribunal de Pau : un an de prison pour un passeur de drogue Lituanien

Un lituanien de 41 ans a été arrêté par les Douanes à Gurmençon avec 4 kilos de cannabis dans le coffre de sa voiture. Ses explications alambiquées n'ont pas convaincu le tribunal

Un passeur de drogue a été condamné ce jeudi à un an de prison ferme par le tribunal correctionnel de Pau. Il a été arrêté ce mardi soir vers 22H30 par les douanes à Gurmençon près d'Oloron, sur la route du Somport. Ce conducteur lituanien âgé de 41 ans revenait d'Espagne. Dans son coffre, les douaniers ont découvert 4 kilos de cannabis sous la roue de secours. Il a expliqué qu'il pensait transporter du tabac.

La version romancée du prévenu

L'histoire de Darius est difficile à admettre. Il pensait donc qu'il transportait du tabac ; du tabac cubain de forte valeur. Il devait toucher 600 euros pour le transport. "Vous avez les noms des commanditaires?" lui demande le président. Il n'a que les prénoms : Oleg et Dimitri, deux ukrainiens rencontrés en discothèque en Espagne. Il n'a même pas leurs numéros. Il ne peut rien dire non plus sur celui qu'il devait livrer en Allemagne. Darius se présente en honnête chef d'entreprise qui était en Espagne pour faire les démarches nécessaire au déménagement de sa société de la Lituanie vers l'Espagne. Il est inquiet de la "trumpisation" du monde. Le juge se demande comment il n'a pas senti l'odeur forte du cannabis : "vous avez des problèmes avec votre sens olfactif?" Même Darius n'a pas pu s'empêcher de sourire dans la salle.