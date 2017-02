Tribunal de Pau : un drame de troisième mi-temps

Jérôme, 31 ans, rugbyman à Lourdes a causé la mort de Solange, 61 ans, à Espoey, sur la route entre Pontacq et Soumoulou. Il a été condamné à 10 mois de prison avec sursis.

Un drame de la route a été jugé ce lundi à Pau. Le 18 septembre dernier, un choc frontal entre deux voitures, un peu avant 6 heures du matin a coûté la vie à Solange, une dame de 61 ans. Cela s'est passé à l'entrée d'Espoey, sur la route entre Lourdes et Soumoulou. Le conducteur qui a survécu est responsable de cet accident. Jérôme a 31 ans. Il a perdu le contrôle de sa voiture. Il rentrait d'une troisième mi- temps de rugby, et il avait près de 2 grammes d'alcool dans le sang. Il a été condamné à 10 mois de prison avec sursis après une audience pesante.

"Je ne peux pas revenir en arrière"

Jérôme n'a pas beaucoup parlé pendant son procès. Il évite de croiser le regard de la famille de Solange, la victime. Il dit ne plus avoir de souvenir de l'accident. Qu'il a dû s'endormir puisqu'il n'y a pas de traces de freinage. Il explique difficilement aussi pourquoi il n'a pas pris contact avec la famille de Solange après le drame. Parce qu'il est resté à l’hôpital quatre mois suite à des complications. Face au juge, et sans s'adresser aux proches de Solange, il dit : " C'est horrible, c'est dur à supporter. La famille doit m'en vouloir énormément. C'est un peu compliqué. Malheureusement je ne peux pas revenir en arrière". Il dit aussi qu'il ne sort plus et que le mot "fête" lui est même difficile à entendre.

Une bonne bringue

Parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Une bringue d'après match à Lourdes un dimanche soir. Le siège du club, un bar, et puis une discothèque. Et ce retour seul en voiture avec deux grammes d'alcool dans le sang pour rentrer chez lui, près de Pau. Personne ne l'a empêché de prendre la route. D'habitude il dort sur place. Mais cette nuit là, pour une fois, il est rentré. Solange arrive en face. Elle est à la retraite dans quelques jours. Elle se remet à peine d'être veuve. Elle avait deux enfants, et six sœurs.

Le jeune rugbyman a été condamné à 10 mois de prison avec sursis. Son permis a été supprimé, il a interdiction de le repasser avant un an et demi.