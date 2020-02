Tribunal de Pau : un éleveur au bout du rouleau jugé pour mauvais traitement sur animaux

Cet éleveur de Mialos comparait ce lundi devant le tribunal correctionnel de Pau pour avoir délaissé son troupeau de 63 bovins. En fin de carrière, dépressif et malade, cet exploitant n'a visiblement plus la force de se battre

Mialos, France

On juge un agriculteur cet après-midi au palais de justice de Pau. Un éleveur de Mialos, de 65 ans comparait devant le tribunal correctionnel pour des faits de maltraitances animales. Des faits révélés par la direction vétérinaire en octobre 2017. Cet exploitant a cessé de s'occuper de ces 63 bovins, parce qu'il était au bout du rouleau.

Dépressif et malade

Il ne s'occupait plus ou mal de ses bêtes : des vaches allaitantes, des broutards et des taureaux mal nourris, mal soignés, mal identifiés et en divagation. Cet éleveur a expliqué qu'il est à bout. En 2013 déjà, son troupeau a été abattu après un cas de tuberculose bovine. Un événement qu'il a mal vécu et dont il ne s'est pas remis. C'est un homme dépressif, et malade aussi. C'est pour cela, explique-t-il, qu'il a laissé son exploitation dans cet état.

Laissé aller

Il ne conteste pas les faits. Son troupeau lui a été retiré et confié à une association : l'oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs. Quand à lui, la justice a décidé une composition pénale dans un premier temps, c'est à dire une alternative aux poursuites, pour éviter un procès à cet homme. Mais il n'est pas venu aux rendez vous. Il n'est d'ailleurs pas certains qu'il vienne à son propre procès cet après-midi. Un procès sur la maltraitance animale mais avant tout sur le mal être d'un homme.