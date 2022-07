Tribunal de Pau : un an ferme pour un mari violent et harceleur

Clément le mari condamné à un an ferme et reste en détention après l'audience

Un retraité de 66 ansa été condamné à un an de prison ferme pour harcèlement et des violences sur sa femme. Clément est avec Martine depuis plus de 40 ans. Il n'a jamais été condamné, mais ce dossier raconte que depuis des années, il fait vivre un enfer à son épouse. Clément tyrannise sa femme. Ca s'est aggravé depuis qu'il est à la retraite raconte Martine. Et à l'audience ce lundi, le condamné et sa victime ont du mal à admettre la réalité de leur couple.

De l'espionnage en règle

Les deux se disputent souvent, mais lui l'attrape par les bras et les cheveux. Et puis il veut connaitre tous ses allers et venus en vérifiant ses tickets de caisse, de péage. Il lui demande de faire des photos là où elle va, pour qu'elle prouve qu'elle na pas menti. A l'entendre à l'audience, cette présentation des faits est tendancieuse et exagérée. Il dit qu'elle aussi est jalouse et le harcelle. Il ose même dire que son harcèlement est pédagogique, pour qu'elle comprenne ce qu'il ressent quand elle fait la même chose.

Le deni de la victime aussi

Dans ses messages vocaux il lui dit : "tu vas prendre! Je vais te péter la gueule !" Il comparait détenu parce qu'il a été incapable de respecter son contrôle judiciaire. En échangé de sa liberté, Il ne devait pas la contacter. Mais il s'est rendu chez elle, et l'a appelée plus de 120 fois. Pendant toute ses années Martine a beaucoup hésité à porter plainte. Et quand la vice procureur Orlane Yaounq a demandé cette peine d'un an de prison ferme, elle a hurlé "ce n'est pas possible" avant de quitter la salle. La vice procureur a ajouté : "le parquet doit parfois protéger les victimes malgré elles". Martine, par la voix de son avocate, ne demande que l'euro symbolique en dommages et intérêts. Son mari reste en prison. Le tribunal a ordonné son maintien en détention.