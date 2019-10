Tribunal de Pau : un instituteur jugé pour violence sur un élève ce jeudi

Pau, France

Un instituteur est jugé ce jeudi pour des violences sur un élève. Cet homme de 65 ans comparait devant le tribunal correctionnel de Pau. Le 22 décembre 2017, il a rudoyé un élève de 7 ans, dans une école de l'agglomération de Pau. Ce n'était pas un élève à lui. Il était juste de passage dans sa classe.

Jeté dans le couloir

Deux élèves font le tour des classes de l'école, pour distribuer des gâteaux. Cela se fait souvent dans cette école. Et puis c'est le 22 décembre ; le dernier jour d'école avant les vacances de Noel. L'instituteur n'apprécie pas. Surtout que l'un des deux élèves fait rire la classe. L'enseignant l'empoigne alors fortement. Il n'y a pas de coup, mais il jette petit garçon dans le couloir. Il a une bosse au front, et souffre du coude et du genou. Sa mère dépose plainte tout de suite, malgré les tentatives de médiation de l'école, et de l'inspection académique.

"Un instit à l'ancienne"

L'enseignant, était en fin de carrière. Il est à la retraite aujourd'hui. Selon le parquet, c'était un bon professionnel, mais un instit "à l'ancienne". Il a fait l'objet de plusieurs remontrances, blâmes et déplacements pour un rapport avec les élèves parfois rugueux. L'expertise psychologique, met en avant une personnalité psychorigide.