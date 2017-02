Tribunal de Pau : un professeur jugé pour ces relations trop intimes avec deux élèves

Un enseignant et jugé ce lundi après midi pour atteintes sexuelles et corruption de mineurs. Les victimes sont deux de ses élèves. Elles avaient 17 ans.

Un professeur comparait devant le tribunal correctionnel de Pau cet après midi. Cet homme de 48 ans est jugé pour corruption de mineurs sur deux de ses élèves, et atteinte sexuelle sur l'une des deux. Les deux jeunes filles avait 17 ans au moment des faits. Cela s'est passé dans un lycée professionnel agricole du Béarn, durant l'année scolaire 2015/2016.

Des relations déplacées

Les choses ont dégénéré lentement avec ces deux élèves, au fil de l'année scolaire. Il était leur professeur depuis plusieurs années déjà. Les conversations par textos ou messages informatiques ont dévié. Vers l'indiscret, sur les petits amis des deux ados, pour prendre une tournure sexuelle, graveleuse complètement déplacé pour un enseignant. Ces faits là, l'enseignant les reconnait. Ceci dit la trace numérique est difficilement contestable.

Une scène d'attouchements

Et puis il y a ce que le professeur conteste, et que les deux jeunes filles soutiennent. Il s'est mis à les retenir après les cours. Et un jour l'une d'elle s'est retrouvée coincée contre un mur. Il aurait alors caressé son élève, et tenté de l'embrasser. Sans aller plus loin heureusement. Le professeur n'enseigne plus depuis la révélation des faits.