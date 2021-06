Tribunal de Pau : un rugbyman d'Artix condamné pour avoir attrapé l'arbitre par le cou

Ce mardi le tribunal correctionnel de Pau a condamné à deux mois de prison avec sursis, un rugbyman d'Artix pour des violences commises pendant un match en mai 2017. C'était un 32eme de finale du championnat de France de 4eme série, contre les catalans de Capcir Cerdagne. Un match violent. Lors d'une bagarre générale en début de seconde mi temps, le numéro 6 d'Artix a attrapé l'arbitre par le cou. L'arbitre va se défaire de l'étreinte et dans la confusion arrête le match. Ce numéro 6, était capitaine depuis la sortie de son frère. Depuis il a été radié à vie par la fédération et le club d'Artix, déjà en difficulté, n'a jamais repris son activité. L'arbitre a également obtenu 3000€ de dommages et intérêts. Il n'a jamais pu reprendre l'arbitrage.