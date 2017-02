Tribunal de Pau : une nounou condamnée pour violences sur l'enfant qu'elle gardait

Une assistante maternelle de 55 ans a été condamnée ce mercredi à deux mois de prison avec sursis. A la fin de l'année dernière, elle a tiré les cheveux d'une fillette qui lui était confiée, au point de les lui arracher.

L'assistante maternelle a été jugée ce mercredi par le tribunal de Pau pour des violences exercées sur la fillette de deux ans et demi dont elle avait la garde. Elle a été condamnée à deux mois de prison avec sursis et une interdiction d'exercer d'un an. Cela s'est passé dans le Nord du Béarn le 19 novembre dernier. Excédée par les pleurs de la petite, elle l'a tiré par les cheveux au point de lui arracher une touffe, provoquant un trou de six centimètres sur quatre. La nounou a comparu sous la forme du "plaider coupable".

"Je l'ai tirée par les cheveux. J'ai honte"

Lors de son interrogatoire, la nounou a nié les faits au début, avant de reconnaître entièrement sa faute. Les deux autres enfants qu'elle gardait s'étaient endormis pour la sieste, mais pas la fillette qui pleurait sans qu'elle ne parvienne à la calmer. Elle a expliqué à l'audience qu'elle était épuisée et que son mari avait des problèmes de santé.

Je regrette amèrement ce que j'ai fait. En 20 ans de carrière, je n'ai jamais touché à un enfant. J'étais très fatiguée. Cette petite fille était particulièrement difficile toute la semaine. Ça montait. Ça montait. Je l'ai tirée par les cheveux parce que j'en pouvais plus. J'ai honte - La nounou

Les excuses et les explications de la nounou après l'audience Partager le son sur : Copier

Des parents sous le choc

Les parents étaient présents à l'audience. Leur fille était chez cette nounou depuis plus de deux ans. Ils avaient entièrement confiance en elle. Ils sont encore bouleversés aujourd'hui. L'enfant consulte un pédopsychiatre depuis l'affaire, et eux aussi sont suivis psychologiquement.

C'est très difficile pour moi. C'est difficile de me dire que quand j'étais tranquille à la maison, ma fille était en train de se faire agresser. Pour elle, le contact avec les autres adultes est très compliqué. Même avec la nouvelle nourrice. Je lui demande de m'envoyer des photos, pour être sur que ma fille va bien - La maman

La douleur et la colère de Vanessa la maman Partager le son sur : Copier

La nounou a été suspendue dès la révélation des faits. Le tribunal lui a interdit d'exercer pendant un an. C'est au Conseil Général de décider de lui rendre ou pas son agrément à la fin de cette période. La nounou devra également verser 3.000 euros de dommages et intérêts aux parents et à la fillette.