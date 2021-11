Tribunal de Pau : une nouvelle condamnation ce jeudi pour Pierre Clède

Pierre Clède, 79 ans, a été condamné à 2000€ d'amende pour avoir harcelé par textos et mails Bernard Laporte-Fray le président du Pau FC et Joël Lopez vice président. C'est la deuxième fois en quatre mois que le chef d'entreprise à la retraite est condamné pour exactement la même chose.

Pierre Clède a été une nouvelle fois condamné hier par le tribunal correctionnel de Pau à 2000 euros d'amende. Il comparaissait pour avoir harcelé par SMS et mails, Bernard Laporte-Fray, le président du PAU FC et Joel Lopez le vice président. Déjà en juillet il a été condamné pour exactement la même chose, mais l'ancien chef d'entreprise et président du club, âgé de 79 ans a récidivé. Pierre Clède est apparu combatif à l'audience. Il a reconnu les faits et s'en est expliqué à sa manière : la manière forte.

"Parce que j'ai écrit c'est vrai"

En quelques échanges on comprend comment fonctionne Pierre Clède. Quand la présidente lui demande pourquoi réécrire aux dirigeants du PAU FC juste après avoir été condamné en juillet. Il répond : "parce que ce que j'ai écrit c'est vrai". Dans ces textos et mails il parlent des condamnations anciennes de Bernard Laporte-Fray pour trafic de droque et Joel Lopez pour faux et usage de faux. Il ajoute : "j'aurais dû ne pas les envoyer. Je ne leur écrirai plus puisque je leur ai tout dit. Cette décision je la prends moi même". C'est lui qui décidé, il est comme ca Pierre Clède.

Un homme diminué

Mais à l'audience on apprend aussi que l'expert psychiatre considère qu'il n'est pas entièrement responsable pénalement. Ses 3 AVC récents et son âge avancé ont accentué ses traits de personnalité dont la principale : sa psychorigidité. Il a décidé de ne plus leur écrire donc. Mais il y a un mais : "si le club, que j'ai dans les tripes est en situation critique, ce qui a déjà été le cas, j'interviendrai pour le sauver".

2000 euros d'amende donc, et aussi 300 euros à chacun des deux dirigeants en dommage et intérêt pour préjudice moral.