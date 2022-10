Tribunal de Privas : de quoi est morte Cathy Rehner ?

De quoi est morte à 27 ans Cathy Rehner ? D'une overdose répond sans hésiter le ministère public. Dans l'après-midi du 9 mai 2016, Cathy, l'ex compagne de Cédric, un habitant de Vogüé l'appelle. Elle habite désormais Marseille. Elle lui explique qu'elle veut passer chez lui - elle a, dans les jours qui suivent un rendez-vous à Largentière - et lui demande si il a des produits. Des produits comprenez de la drogue. Cathy tout comme son ex compagnon sont toxicomanes.

Cathy arrive chez Cédric en début de soirée. "On a mangé et on a consommé". Ils ont consommé de l'héroïne. Cédric indique qu'ensuite ils ont eu une relation sexuelle puis Cédric est allé se coucher. Le matin, il découvre Cathy recroquevillée sur son tapis de prière (la jeune fille s'était convertie à l'islam). Il part sans avertir personne à son travail. Le soir, Cathy est toujours dans la même position, morte. Cédric va descendre le corps de son appartement de Vogüé puis il va l'enterrer dans un endroit isolé à Sauveplantade.

Pour le ministère public, il n'y a pas de doute. Cathy après avoir consommé de l'héroïne a fait une overdose. C'est d'autant plus probable que Cathy avait cessé de consommer de l'héroïne et qu'elle prenait en tout cas avait pris un traitement de substitution. Reprendre de l'héroïne dans ces conditions était très dangereux : le corps n'avait plus aucune pharmaco-tolérance. Et Cédric lui aussi sous méthadone et polytoxicomane le savait. En lui fournissant de l'héroïne, il se rend coupable d'homicide involontaire dit le procureur.

Les hypothèses des experts

Le problème c'est que dans ce dossier il n'y a pas de certitude. Les enquêteurs ne retrouveront le corps de Cathy que deux ans après. Lorsque Cédric sera placé en garde à vue et avouera avoir enterré Cathy. Il dira aux enquêteurs où il a enterré le corps. Des analyses sont pratiquées. "Le tableau analytique pourrait être compatible avec une surdose" "écrivent les experts. Et Maître Alain Fort, le conseil de Cédric reprend la balle au bond : la mort par overdose est probable, pas certaine. Et c'est tout le problème de ce dossier. Les experts n'affirment rien : Cathy a-t-elle reçu des coups par exemple ? Il y a bien des traces sur le corps de Cathy, mais deux ans après sa mort ils pourraient être dus à des animaux et donc post mortem.

Les magistrats de l'instruction aussi ont eu du mal à se faire une idée précise de cette affaire : les uns ont voulu renvoyer Cédric en correctionnel pour modification de scène de crime, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a finalement tranché pour un homicide involontaire.

Le procureur a requis 5 ans de prison dont deux ans avec sursis contre Cédric. Le tribunal a mis son jugement en délibéré et rendra sa décision le 17 novembre.