Tribunal de Saint-Étienne : 700 euros d'amende pour non-port du masque

Un habitant de Montbrison a été condamné ce mercredi à 700 euros d'amende par le tribunal de police de Saint-Étienne pour non-port du masque dans la rue. A trois reprises en octobre 2020 et en mars 2021 cet homme de 49 ans a été contrôlé sans masque. Et ces amendes ont été alourdies par le tribunal.

Il se défend seul à la barre, sans avocat, mais il a visiblement travaillé les textes. Jean-Christophe comparait devant le tribunal de police de Saint-Étienne pour avoir à trois reprise marché dans les rues de Montbrison sans masque.

Pour se défendre, il explique qu'il faisait du sport, ou qu'il voulait discuter avec ses enfants. Mais surtout, il a rédigé pas moins de six pages avec des références au code pénal, à la cour européenne des droits de l'homme, au code de santé publique. Il cite également ce qui est présenté comme des études scientifiques, en anglais, sur l'inutilité du port du masque à l'extérieur voire sa dangerosité.

Le tribunal devient une tribune : Jean-Christophe assure que le port du masque entretient "une peur irraisonnée en surestimant le risque d'une maladie très peu létale" et il dénonce "le climat de haine et de détestation" envers les personnes qui refusent le vaccin. Et il revient sur les propos d'Emmanuel Macron qui "veut emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout". "C'est un triste exemple pour notre pays" conclue-t-il.

Pour le ministère public il s'agit la "d'une opinion personnelle". Et il y a une règle sur le port du masque, "certes contraignante mais accepté par la très grande majorité de nos concitoyens". Jean-Christophe est reconnu coupable et il est condamné à trois amendes de 150, 200 et 350 euros. Il va faire appel.