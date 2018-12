Tribunal de Saint-Étienne : les avocats en grève, pas d’audience pendant toute la semaine

Saint-Étienne, France

Pas d'audience ou presque pendant une semaine au palais de justice de Saint-Étienne. Le barreau stéphanois a annoncé la cessation de toutes ses activités et la grève des avocats jusqu'au 15 décembre.

Une semaine de justice de morte.

Les avocats ont prévu plusieurs actions fortes. Mardi 11 décembre, à 13h20, ils vont former une chaîne humaine à l’entrée du palais de justice. Mercredi, ils vont construire un mur de codes (Dalloz ou autres livres juridiques usagés) devant la porte d’entrée du palais. Jeudi 13 décembre, ils ont prévu l'envahissement des salles d’audience et vendredi 14 décembre, ils vont déposer des cercueils et une couronne mortuaire sur les marches du palais.

Des avocats qui dénoncent la déjudiciarisation sans précédent, la création de déserts judiciaires, d’une justice déshumanisée et privée, motivée par des seules considérations budgétaires. Karim Mrabent, bâtonnier insiste sur le fait que cette grève n'est pas corporatiste. C'est la justice qu'il faut sauver.