Tribunal de Tarbes : un livreur jugé pour avoir brûlé les yeux de plusieurs chiens pendant sa tournée

Six propriétaires de chiens ont déposé plainte après que ce distributeur a aspergé leurs chiens avec un produit "abrasif". Les chiens ont dû être soignés. Le livreur explique avoir une phobie des chiens.

Horgues, France

Un tarbais de 47 ans comparait devant le tribunal correctionnel de Tarbes pour sévices sur animaux. David distribue des publicités dans les boites aux lettres de l'agglomération. En mai dernier, plusieurs plaintes ont été déposées par des habitants d'Horgues. Leurs chiens souffraient de brûlures aux yeux. L’enquête a révélé que David était l'auteur de ces sévices.

La phobie des chiens

Le tribunal attend des explications. Lui il dit que ce pulvérisateur en plastique, il l'a trouvé en faisant sa tournée. Qu'il ne savait même pas ce qu'il contenait. C'était un liquide incolore et sans odeur. David se défend de tout sadisme. Il dit qu'il a la phobie des chiens. Que dans son travail il a déjà eu des problèmes.

Des gros chiens, mais pas que

La plupart des chiens victimes sont de gros chiens. Il y a deux patous, "Douchka" et "Finger". "Java", un beagle. Des chiens de tailles plutôt moyennes type shetland, ou "Berly" un labrador. En revanche "Elyos", un king charles est tout petit. Les maîtres reconnaissent que leurs chiens aboient derrière les clôtures, comme des chiens de garde, mais qu'ils sont inoffensifs. Et puis, il y avait toujours un portail, une clotûre ou un mur pour protéger le livreur. Il agissait depuis le trottoir. David explique qu'il avait peur qu'il passent dessous. On ne connait toujours pas le produit pulvérisé. Tous les chiens ont guéri aujourd'hui, après des soins.

L'audience débute à 8h30 ce jeudi matin.