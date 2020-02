Tribunal de Tours: deux ans et demi de prison ferme pour un braqueur dépressif

Un braqueur a été condamné à deux ans et demi de prison ferme par le tribunal de Tours mercredi après-midi. Lundi dernier 24 février, vers 11H50, cet individu âgé de 22 ans avait braqué avec une arme de poing non chargée la gérante et une cliente du tabac-presse d'Azay-sur-Cher. Pour un butin évalué à 470 euros en liquide, 241 paquets de cigarettes et des tickets de grattage. Devant le tribunal, il s'est défendu en expliquant qu'il était dépressif et qu'il ne savait plus ce qu'il faisait. Et pourtant, cet individu a déjà 4 condamnations à son actif; 4 condamnations pour conduite en état d'ivresse, usage de stupéfiants, vol et dégradation de biens, c'est dire si sa défense basée sur son état dépressif, qui est réel puisqu'il est sous traitement anxiolytique, est difficile à comprendre, même si son avocate a rappelé que son père s'était suicidé en prison.

Lundi 24 février, un peu avant midi, le braqueur, cagoulé sous un casque de moto, entre dans le magasin et menace de son arme la gérante et une cliente: "je ne vous veux pas de mal, pas de portable, restez tranquille". A la barre, il tente de convaincre: "ce braquage, ce n'était pas moi du tout. J'ai besoin d'un traitement psychologique". Dans le tabac-presse, il se sert dans le tiroir caisse, prend des paquets de cigarettes, et des tickets de grattage, et s'enfuit à moto en disant "au revoir et bonne journée". Ce sont les gendarmes de Montlouis qui vont l'interpeller 40 minutes après le braquage après une course-poursuite qui se termine dans un chemin de terre. Ils s'apercevront que son arme, un pistolet à plomb imitation Beretta, n'était pas chargée.

Le butin du braquage et les outils utilisés par le braqueur pour l'opération - Gendarmerie de Montlouis

Pour le Procureur de la République, ce braquage était prémédité. Il rend hommage au sang froid de la gérante et de sa cliente et il requiert à l'encontre du braqueur 4 ans de prison dont un avec sursis, l'obligation de se faire soigner, l'obligation de travailler, et l'interdiction de se rendre à Azay-sur-Cher. Le tribunal a été légèrement moins sévère en prononçant 36 mois de prison dont 6 avec sursis mais en conservant bien entendu toutes les obligations. Le prévenu a été écroué à l'issue de l'audience.