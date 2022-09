Manque de moyens au tribunal de Valence : c'est toujours "l'âge de pierre"

Luc Barbier a été surpris à son arrivée comme chef de juridiction à Valence de découvrir à quel point le tribunal judiciaire manque de bras, de matériel et de place. Fin juin, il a publiquement donné l'alerte. Début juillet, les parlementaires ont visité le Palais de justice et relayé le problème qu'ils ont eux-mêmes constaté. La rentrée est amère pour le président du tribunal qui n'a pas obtenu d'avancées significatives. Il était notre invité ce lundi matin sur France Bleu Drôme Ardèche.

Qu'avez-vous obtenu depuis votre alerte ?

Luc Barbier : C'est une démarche de longue haleine. Déjà, mon prédécesseur avait attiré l'attention sur la situation de Valence en immobilier et en informatique. On avait relancé à mon arrivée tout cela. Faute de réponse, il y a eu une mobilisation d'abord en conférence de presse et puis avec la venue des élus. Alors, j'ai appris par des circulaires qu'il y avait une création d'un poste de juge qui était demandé depuis un temps certain, plus un poste de fonctionnaire, peut être deux pour la suite. Je n'en sais rien puisque je n'ai pas plus d'informations en direct.

Vous n'avez aucune information ?

Luc Barbier : Ah non, non. Théoriquement, les postes sont créés, ça ne veut pas dire qu'ils sont pourvus. C'est-à-dire que la Chancellerie reconnaît qu'il y a un besoin impératif d'un poste de juge d'application des peines puisqu'il y a une création d'un établissement pénitentiaire. Donc on localise le poste. Mais pour savoir quand il sera pourvu, il faudrait s'adonner à l'art divinatoire. C'est une avancée, ça peut paraître surprenant mais déjà qu'un poste soit localisé, c'est une grande avancée puisque c'est la croix et la bannière pour obtenir une création de postes. Maintenant j'espère que, dans l'année qui vient, le poste sera pourvu. Mais bon, heureusement qu'il y a des espérances !

Un poste de juge, un ou deux postes de greffiers, est-ce suffisant ? Combien en manque-t-il ?

Luc Barbier : Alors si on suit la norme européenne, il en faut 40. Si on suit la norme classique française, il manque une dizaine de personnels et également des magistrats du parquet. Mais j'insiste sur ce fait : même si c'est une demande criante en matière de ressources humaines, c'est surtout en matière immobilière et informatique. On est à l'âge de pierre.

Alors moi, j'avais invité le Garde des Sceaux. Les sept députés et sénateurs, la présidente du Département, le maire de Valence en sa qualité de maire de Valence et président de l'Association des maires de la Drôme, ont également invité le Garde des Sceaux à venir nous rendre visite pour constater la situation. Rien. J'ai appris également grâce à vous par la presse que, depuis 2017, on travaillait sur le chantier de Valence. Je pense qu'on va avoir un très, très beau palais de justice quand il sortira du sol !

Vous croyez au projet d'un nouveau Palais de justice ?

Luc Barbier : Pas un instant. Quand on sait qu'il faut une dizaine d'années a minima pour projeter un palais de justice, le concevoir, faire la mise en place... dix ans, ça fera bien longtemps que je serai partie de Valence ! Mais si je le fais, c'est justement dans l'intérêt du justiciable. Je ne suis que de passage alors que les Drômois, eux, demeurent dans le département et qu'il y a nécessité impérative pour une bonne justice dans la Drôme qu'il y ait des modifications importantes.

Personne ne vous entend en interne ?

Luc Barbier : Si vous saviez le nombre de dossiers qui ont été envoyés via la Cour [d'appel] et relayée auprès de la Chancellerie ! Ça ne fonctionne pas très bien. Moi je préférerais être à rédiger des décisions, à être calme dans mon bureau plutôt qu'à perdre d'une énergie folle, un stress fou et avoir quelques inimitiés maintenant certainement profondes. Notre mouvement ne plaît pas. Mais c'est malheureux d'en arriver à cette situation.

Les Drômois ont droit à une justice de qualité dans des délais raisonnables

Moi, je ne suis l'ennemi de personne. Je ne suis pas l'ennemi de la Chancellerie, je ne suis pas l'ennemi du Garde des Sceaux. surtout pas. Je respecte cette institution mais je veux que la justice soit rendue dans la Drôme. Ce n'est pas très compliqué à comprendre quand même. Je suis là pour rendre la justice au nom du peuple français. Je crois que le peuple drômois a droit à une justice de qualité dans des délais raisonnables. Ce n'est pas le cas en matière pénale. Il faut plus de 940 000 € rien que pour la mise aux normes du système informatique. On le demande, mon prédécesseur le demande depuis des années et des années. d'autres juridictions ont réussi à 'obtenir. Ça devait être plus facile chez eux, j'imagine.