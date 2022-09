Tribunal de Valence : le ministre Eric Dupond-Moretti annonce des moyens supplémentaires

Dans un courrier très détaillé, le ministre de la justice répond aux élus de la Drôme qui l'ont interpellé début juillet à propos du manque de moyens du tribunal judiciaire. Il annonce des postes et des locaux supplémentaires. Et il n'écarte pas de venir en personne à Valence.

Le cri d'alarme de la justice dans la Drôme a été entendu. Cet appel lancé en juin a été relayé auprès d'Eric Dupond-Moretti par les grands élus drômois (députées, sénateurs, maire de Valence, présidente du conseil départemental) qui ont visité le Palais de justice en juillet dernier. Le Garde des sceaux leur a répondu dans un courrier très précis en date du 13 septembre.

400 m2 de locaux supplémentaires en face du Palais de justice

Sur la vétusté et l'exiguïté des locaux, le ministre annonce qu'une partie des services du tribunal sera externalisée, c'est-à-dire transférée dans des locaux situés juste en face du Palais de justice. L'étude de faisabilité a été "finalisée en mai 2022" précise le ministre de la justice. "Ces locaux d'une superficie de 423 m2 feront l'objet de travaux d'aménagement avant que les services en prennent possession". Il s'agit d'une solution d'urgence mais un déménagement est bien prévu à plus long terme pour regrouper toutes les juridictions sur un même site. Il "intégrera le conseil de prud'hommes et le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère" écrit encore le ministre.

Des postes supplémentaires alloués à la Drôme

Sur les effectifs, le ministre rappelle la création en 2022 de deux postes supplémentaires de magistrats, un poste de juge d'application des peines et un autre de vice-procureur de la République. Le tribunal a également été autorisé à recruter 13 agents contractuels pour la justice de proximité. Quant au greffe, Eric Dupond-Moretti reconnait que neuf postes sont vacants sur les 115 fonctionnaires. Mais il promet trois arrivées dès novembre et janvier. Plus généralement, le ministre souligne : "s'il est difficile de rattraper en quelques mois des décennies d'insuffisance, j'ai d'ores et déjà annoncé une augmentation historique des recrutements de magistrats".

Une visite du ministre bientôt à Valence ?

"La juridiction de Valence bénéficie de toute mon attention" écrit encore le ministre. Invité par les élus à se rendre à Valence, il conclut son courrier ainsi : "je ne manquerai pas de vous faire savoir quand il me sera possible de me joindre à vous pour une visite du tribunal judiciaire de Valence.".

Des écrits qui satisfont la sénatrice socialiste Marie-Pierre Monier, "ravie que la démarche ait porté ses fruits". Elle aimerait que le ministre vienne effectivement dans la Drôme. Même soulagement du président du tribunal judiciaire à qui les élus ont transmis la réponse du Garde des sceaux : "c'est une grande avancée, une vraie prise en compte de nos besoins, cela nous offre de la visibilité et des perspectives pour l'avenir" se réjouit Luc Barbier.