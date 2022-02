Tribunal judiciaire de Valence : c'est fini les audiences "jusqu'au bout de la nuit"

Stop aux horaires déraisonnables pour les audiences au Palais de Justice de Valence (Drôme). Réunis en assemblée générale, les magistrats et greffiers ont décidé de ne plus tenir d'audience après 20 heures. Ils demandent davantage de personnel pour faire face à la quantité de dossiers à juger.

En moyenne sur un mois ce sont un quart à un tiers des audiences pénales qui s'achèvent après 21 heures. Insupportable pour tout le monde. Les magistrats et les greffiers fatigués peuvent commettre des erreurs et c'est indigne aussi pour les victimes et les prévenus qui convoqués à 13 heures 30 ne sont toujours pas passés après 19 ou 20 heures.

Réunis ce lundi en assemblée générale magistrats et greffiers ont donc voté à l'unanimité la fin des audiences à 20 heures comme le prévoit la circulaire dite "Lebranchu" du 6 juin 2001. Une circulaire qui stipule que les audiences commencées en début d'après-midi ne doivent pas excéder 6 heures d'affilée (hors temps de délibéré) et 10 heures pour celles qui démarrent le matin. Cette circulaire a plus de 20 ans, mais elle n'a jamais été appliquée. "Faute de moyens suffisants" alerte Dominique Dalègre le Vice Président du Tribunal et délégué de l'USM (union syndical de la magistrature) dans la Drôme qui précise : "on est au-delà de 10 heures de travail par jour, ce qui, en soi, n'est pas exceptionnel pour les magistrats. Mais c'est aussi le cas pour les greffiers, qui sont dans la fonction publique et qui ont des horaires à respecter."

Selon lui il n'y a pas assez de juges et de fonctionnaires pour tenir les audiences, elles sont donc surchargées en quantité de dossiers à juger, d'où ces heures interminables pour tout le monde. Et il enfonce le clou :

On ne supportera plus la responsabilité d'une situation qui ne nous incombe pas mais qui incombe à l'incurie de l'Etat qui ne nous donne pas les moyens de travailler dans une situation correcte. Dominique Dalègre.

Le Vice Président du tribunal ajoute : "on ne veut pas supporter cette responsabilité. Parce que si on prend la responsabilité de prendre un dossier après 22 heures, en pleine nuit et que si les magistrats et les greffiers à ce moment-là, sont fatigués et font une bêtise, on peut être sûr qu'avec la bienveillance qui caractérise notre ministère, on aura des poursuites disciplinaires, alors même que c'est par bonne volonté qu'on essaye d'éviter de renvoyer les affaires pour les victimes et même pour les prévenus et les avocats ".

Les magistrats qui président les audiences pénales pourront donc, après le vote de cette motion, décider de renvoyer les dossiers lorsque les audiences leur sembleront trop surchargées afin de terminer dans des horaires raisonnables. La conséquence c'est de rallonger encore un peu le délai de passage devant le tribunal correctionnel. Actuellement les faits commis en ce mois de février 2022 sont renvoyés à des audiences dans 14 mois.