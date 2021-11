Il envoyait des messages sexuels à des mineures sur Facebook, un Mayennais condamné

Un homme de 53 ans originaire du nord de la Mayenne a été condamné à trois ans de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Laval. Pendant quatre ans, il a tchaté avec des jeunes filles mineures sur les réseaux sociaux et leur a fait de nombreuses propositions sexuelles. Il a pu être identifié grâce à un signalement au parquet d'un collectif bénévole qui traque les pédophiles et les pédocriminels sur internet avec de faux profils.

"Vous ratissiez large"

Entre 2017 et 2021, le prévenu se créé plusieurs comptes Facebook (plus d'une dizaine) et discute avec de nombreuses jeunes filles. Sur un seul des comptes, les enquêteurs retrouvent près de 560 discussions, "vous ratissiez large" lance la présidente du tribunal. Sur ces 560 discussions, 48 conversations, toutes plus interminables les unes que les autres, sont orientées sur le sexe. A chaque fois, il se rapproche de jeunes filles mineures. Il leur donne des surnoms :"ma belle", "ma chérie", "mon amour" et envoie des cœurs. Il demande des photos dénudées, il répond avec des photos de lui en train de se masturber. Le quinquagénaire est très intrusif : "as-tu un petit copain ?", "est-ce que tu es vierge ?". Puis viennent les propositions sexuelles. Une des jeunes filles lui demande de la rejoindre en Bretagne : "Je n'y serai pas allé" assure-t-il.

"J'étais seul, enfermé"

"Qu'est ce qui vous a pris ?" lui demande la présidente "J'étais seul, enfermé" répond-il. "Mais pourquoi avec des filles de 13 ans ? Qu'est ce qui vous attire ?" ajoute-t-elle. "La gentillesse, les femmes plus vielles m'envoient balader, je retrouvais de la joie" explique le Mayennais, cheveux grisonnants, lunettes sur le nez. "C'est un être dangereux" lance de son côté le procureur. Son avocat tente d'expliquer ses agissements : "il était très solitaire et venait de perdre des proches".

L'homme de 53 ans a été condamné à trois ans de prison avec un sursis probatoire de trois ans. Il devra suivre une thérapie et trouver un emploi. Il lui est interdit de rentrer en contact avec des mineurs. Il a également été inscrit dans le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais). S'il ne respecte pas ces engagements pendant trois années, il risque la prison ferme.