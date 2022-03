Dépôt de gravas sur un ruisseau de Luz-Saint-Sauveur, une entreprise du BTP condamnée

Une entreprise de BTP en Bigorre a été condamnée à une amende de 10.000€ avec sursis. Elle était jugée ce mardi au tribunal de Tarbes pour avoir mis des déchets sur un cours d’eau à Luz-Saint-Sauveur. Les faits remontent au printemps de l’année dernière. Cette société a déposé des gravats en mars et en avril 2021 sur une source et cela a entraîné un risque de pollution. Le responsable de l'entreprise a reconnu son erreur. Le tribunal de Tarbes a également condamné l'entreprise à remettre les lieux en état sous contrôle de l'Office français de la biodiversité avant le 30 mars 2022. Le cas échéant, elle devra payer 50€ par jour de retard.

Une décharge sauvage

"Pour moi, c’était une rigole explique le patron de la société qui réalise des travaux. Cette source, je la connais depuis que je suis tout petit. C’était une carrière et ça servait de dépôt." Un dépôt assez conséquent qui s'étend sur 300m² et 3m de hauteur. "Ça fait plus de 1.000m³" souligne France Nature Environnement qui s'est constituée partie civile. "C'est un problème assez récurrent, une affaire importante" selon le juriste qui a fait le déplacement pour représenter l'association.

La juge, Elisabeth Gadoullet, s'attaque au nœud du problème quand elle interpelle le chef d’entreprise : "Ce dépôt de plâtre, de béton et de gravats, ça vous évitait d’aller jusqu’à la déchèterie d’Argelès-Gazost et donc vous faisiez des économies de frais de carburant et de déchèterie. Sauf qu'on ne peut pas prendre un risque de pollution par souci d’économie !"

Le prévenu rétorque : "Il y a eu de l’acier et du bois déposé, ça, ce n’est pas moi." C’est bien l’autre souci dans cette affaire, les gens en voyant ce dépôt ont cru à une décharge et ont ensuite apporté ferraille et pneus. Tout cela dans une source qui se jette dans le Gave de Gavarnie. "Ce qui me gêne conclut le procureur, c’est que rien n’a été remis en état."