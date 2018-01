Vieille-Brioude, France

Une institutrice, relaxée en première instance, a été condamnée par la cour d’appel de Riom à trois mois de prison avec sursis pour avoir tiré les cheveux et donné des tapes sur la tête d'élèves d'une école de Haute-Loire. Les deux enseignantes étaient toutes deux poursuivies pour des "violences" commises entre 2013 et 2016 sur douze enfants - cinq filles et sept garçons - à l'école maternelle et primaire de Vieille-Brioude. Jugées le 4 avril 2016 en, première instance au Puy-en-Velay , le procès avait tourné au jugement de de l'école à l'ancienne.

"Disproportionné"

À la barre ce mercredi, l'institutrice condamnée avait jugé "disproportionné" le terme de "violences". Sa collègue avait reconnu des gestes "inappropriés" et des réactions "malvenues, impulsives", à des moments où elle était "dépassée" par l'indiscipline de certains. La première enseignante a donc été condamnée à trois mois de prison par la cour d’appel.

Maitre Jean-Louis Terriou, l'avocat des familles, n'a pas encore pris connaissance des motivations de ce jugement mais il se félicite de cette condamnation "rare et courageuse face au monde de l’éducation nationale".

La cour d'appel de Riom (Puy-de-Dôme) a confirmé la relaxe de l'autre institutrice qui s'était excusée en mai dernier devant le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay.

