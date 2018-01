Un Manchois de 70 ans a été condamné ce mardi après-midi à 5 ans de suivi socio-judiciaire (en cas de non exécution il devra alors effectuer un an de prison ferme) devant le tribunal correctionnel de Cherbourg. Il comparaissait pour exhibition sexuelle.

Cherbourg-en-Cotentin, France

Le 26 juin 2017, des élèves de l'école primaire Baquesne d'Octeville (Manche) disent avoir vu, alors qu'ils étaient en train de jouer dans la cour de récréation, un homme complètement nu. Cet homme de 70 ans, un papi à l'épaisse chevelure grisonnante, engoncé dans une polaire noire, écharpe blanche autour du cou, a nié formellement les faits ce mardi 16 janvier au tribunal. Et pourtant des enfant de l'école primaire affirment l'avoir vu nu à son balcon qui donne sur la cour de récréation.

Il répondra : "C'est faux je suis pudique je ne me mets même pas nu sur une plage." Ils sont sept, ils ont 10 ans et disent tous la même chose. L'homme nu aurait même dansé sur son balcon en leur faisant signe de monter le voir. Ces enfants choqués en parlent encore aujourd'hui, certains ne veulent plus retourner à l'école et ont peur des personnes âgées.

Au domicile de ce papi grisonnant on retrouvera des jumelles, des DVD pornographiques, une poupée sur son lit, des calendriers d'enfants, des posters de jeunes filles nues qui ornent les murs La partie civile a pointé ce mardi un dossier dérangeant. Il a été condamné ce mardi 16 janvier à cinq ans de suivi socio-judiciaire. En cas de non exécution de ce suivi, il devra effectuer un an de prison ferme.