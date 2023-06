Trie-sur-Baïse : l'incendie pourrait être volontaire, le suspect hospitalisé en psychiatrie

L'incendie de Trie sur-Baïse pourrait être volontaire, communique ce lundi le parquet de Tarbes. Tous les habitants ont été relogés après cet incendie qui s'est produit au nord des Hautes-Pyrénées, à Trie-sur-Baïse, rue des Monts de Bigorre. Les pompiers ont été alertés vers 5h du matin ce lundi et sont restés mobilisés jusqu'à 15h30. Trois maisons ont été touchées, sur une première puis le feu s'est propagé aux habitations voisines. La procureure, Bérengère Prud'homme, explique qu'une voisine âgée a dû être relogée et qu'une autre a été incommodée par les fumées.

ⓘ Publicité

Mobilisation des pompiers pendant 10 heures

Le maire de Trie-sur-Baïse, Jean-Pierre Grasset remercie tous les secours qui sont intervenus et notamment la maison de retraite Les Rives du Pelam qui se situe à proximité et qui a beaucoup aidé : "L'Ehpad a accueilli tous les gens qu'on avait sortis de leur domicile, pour le petit déjeuner, et pour le déjeuner pour tous les gens qui n'ont pas pu rentrer dans leur domicile." Jean-Pierre Grasset ajoute que la commune est vigilante s'il y a besoin de quoique ce soit comme cela a été fait pour les gendarmes et les pompiers qui ont eu "un petit déjeuner et le repas de midi" offerts.

loading

Un suspect a été placé en garde à vue dans un premier temps. Il s'agit d'un homme âgé de 37 ans qui vit dans une des maisons. Il aurait expliqué que c'était un accident, que le feu était parti d'un mégot de cigarette mal éteint. Les choses sont sûrement plus complexes, la procureure de Tarbes évoque "un acte délibéré" de la part de l'homme, sans qu'on sache pour l'instant pourquoi il aurait fait ça. Le parquet ajoute que cet homme allait mal depuis quelques jours. Il n'est plus en gare à vue, il a été hospitalisé en psychiatrie.