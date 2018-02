Interpellé samedi en fin d'après-midi parce qu'il roulait trop lentement et qu'il zigzaguait sur la voie express, l' automobiliste qui conduisait avec 2,34 g d'alcool dans le sang a été jugé en comparution immédiate ce mercredi. Il a été condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis

Trignac, France

Samedi vers 17h30, des gendarmes qui rentrent de Notre-Dame-des-Landes sont intrigués par un automobiliste qui roule à 15 km/h et qui zigzague sur la voie express à hauteur de Trignac, très fréquentée à cette heure-là. Ils arrêtent le véhicule et constatent que son conducteur ne tient pas debout. Il a même une canette de bière ouverte sur le siège passager. Son taux d'alcool affiche 2, 34 g par litre de sang.

Déjà condamné à quatre reprises

Incarcéré depuis samedi, le conducteur, un électricien au chômage de 42 ans, a été jugé en comparution immédiate ce mercredi par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire. Il ne conteste pas les faits mais tente de relativiser : " j'ai pas pensé que j'avais un taux comme ça; pourtant je fais attention car j'ai déjà eu des problèmes" déclare-t-il. Son avocate explique qu'il boit depuis l'âge de 14 ans, qu'il a fait des efforts lors de ses dernières condamnations mais que le chômage n'arrange rien.

Le tribunal le condamne à 8 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans. Il impose également une obligation de soins, de travailler ou de se former et annule son permis de conduire pendant 6 mois.