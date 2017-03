Trigny: la gérante du centre équestre marnais tuée à l'arme blanche

La gérante du centre équestre de Trigny - l'école ABC du cheval et du poney au lieu dit Bois du Vivier - a été retrouvée morte ce mercredi matin dans la cour du club. .Elle aurait été tuée à l' arme blanche. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Reims.

Le corps de la jeune femme de 27 ans a été découvert tôt ce mercredi matin vers 8h. C'est le palefrenier qui arrive toujours le premier au centre équestre qui aurait trouvé le corps. Il a été entendu par les gendarmes dans le cadre de l'enquête.

L' enquête en flagrance ouverte pour homicide volontaire a été confiée à la section de recherches et à la brigade de recherches de la gendarmerie nationale. Selon les premiers témoignages, un différend amoureux avec son ancien compagnon pourrait être à l'origine du meurtre.

On sait que la victime vivait seule dans cet établissement équestre repris en 2016. On ignore qui va pouvoir s'occuper de la quarantaines de chevaux et de poneys qui sont au centre équestre de Trigny, dans une forêt située à une quinzaine de kilomètres de Reims.