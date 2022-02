Triple agression au Leclerc de la Ferté-Bernard : le suspect hospitalisé en psychiatrie

Deux psychiatres ont estimé que l'état du quadragénaire suspecté de s'être attaqué à trois clientes du supermarché Leclerc à Cherré-Au, près de La Ferté-Bernard, n'était pas compatible avec une garde à vue pour l'instant. La procureure de la République du Mans indique dans un communiqué, mercredi 9 février, que le suspect devait être hospitalisé dans un service psychiatrique.

Lundi, cet homme de 42 ans, originaire d'une commune du Nord-Sarthe, s'en est pris à une petite fille de 9 ans et à sa grand-mère dans les rayons du magasin. Il leur a donné plusieurs coups de poing. Ensuite, le mis en cause a sorti un cutter et s'est attaqué à une autre cliente, d'une trentaine d'années, qu'il a blessé au cou et à la main. Son pronostic vital n'était pas engagé à l'arrivée des pompiers, mais la jeune femme était en état de choc, tout comme les deux autres victimes.

L'agression résultait du hasard selon le Parquet

Le suspect, lui, a retourné son arme contre lui et s'est infligé de profondes coupures à la gorge. Il a été conduit à l'hôpital dans un état d'urgence absolue. L'homme a été opéré dès son arrivée, et il a pu être examiné mercredi par deux psychiatres, conduisant à un placement en milieu psychiatrique. Une seconde expertise, ainsi que l'audition du suspect "lorsqu'elle sera praticable" détermineront ensuite si l'individu est responsable de ses actes ou non indique la procureure de la République.

Le parquet précise néanmoins que les premiers éléments confirment que "l'agression de la victime résultait du hasard". L'enquête se poursuit avec l'audition des proches.